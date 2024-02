5 Febbraio 2024

‘In campo con Flavio’ Lecce-Fiorentina 3-2: rimonta clamorosa dei giallorossi

Serie A – Giornata 23

Al Via del Mare di Lecce si gioca un match pesante per le due squadre. Per la Fiorentina, in ottica Champions e, dunque, per riportarsi al quarto posto. Invece, per i padroni di casa, per allontanarsi sempre più dalla zona calda della classifica. Inizia il match con ritmi contenuti. Si fa vedere il Lecce all’11 minuto con un cross tagliato di Almqvist e Kaba con un poderoso colpo di testa la manda sulla traversa.

Prima occasione per i padroni di casa, che sono bravissimi a prendere subito il pallino del gioco. Ospiti che ancora non sono scesi in campo. Al minuto numero 15, Giua fischia calcio di rigore dopo un contatto Martinez Quarta-Krstovic. Dopo un lungo review l’arbitro decide di assegnare punizione perché l’intervento è da lui reputato fuori dall’area di rigore. Punizione battuta da Oudin. Il francese buca la barriera e spiazza Terracciano. Dunque, 1-0 Lecce contro tutti i pronostici.

Si fa vedere ancora il Lecce che ha preso fiducia dopo il gol e al 26’ prende il palo con Krstovic. Fiorentina in bambola. Dopo altre due o tre occasioni per i padroni di casa l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Sostituzione per la Fiorentina che fa entrare subito Belotti. Si vede che negli spogliatoi Italiano ha dato una bella strigliata ai suoi dato che, pronti via, arriva il gol di Mandragora.

Appena entrato, il 38 viola mette alle spalle un sinistro potentissimo che vale il pareggio. Partita ora bellissima con occasioni da una parte e dall’altra. Clamorosa corsa di Banda che è imprendibile, arriva però davanti a Terracciano e si fa ipnotizzare, poi dopo pallone che arriva ad Oudin, il cui tiro viene ribattuto. Brava la Viola a tenere botta, bravo il Lecce a continuare a provarci. Entra anche Nico Gonzalez che da un importante mano in attacco. Arriva subito l’1-2.

Al 64’, infatti, Falcone s’appresta a rinviare. Preferisce, però, costruire dal basso e scaricare per Baschirotto, il difensore ex Ascoli gliela scarica di nuovo e Falcone la tira addosso a Beltran nel tentativo di ridarla a Baschirotto. Pasticcio clamoroso, dunque, della difesa del Lecce che regala il gol alla Fiorentina. Secondo gol segnato di questo tipo da Beltran dopo quello a Monza. Dopo la rete di Beltran partita che abbassa i ritmi con il match che si concentra di più sulla fisicità e sul gioco a centrocampo. Tanti ammoniti, tanti diffidati e tanti squalificati.

Ma, all’ 87, da rimessa laterale, sul pallone s’avventa Belotti che in equilibrio precario fa partire un pallonetto che scavalca Falcone ma colpisce il montante pieno! Sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore del Lecce, tocca Nzola e palla che e indirizzata sulla testa di Piccoli che salta altissimo e sovrasta Belotti mettendo alle spalle di Terracciano una rete pesantissima!

Esplode il Via del Mare che dopo una partita che prevedeva la Fiorentina ampiamente favorita, ha visto, invece, il Lecce pareggiarla. Subito dopo il calcio d’inizio riprende palla il Lecce con Gonzalez che guarda Almqvist. Lo svedese mette dentro un pallone velenoso che arriva a Krstovic che scaglia un tiro che finisce su Terracciano. Il portiere della Viola però non trattiene e palla che arriva a Dorgu che con una conclusione piazzata all’incrocio dei pali segna la rete del 3-2 finale. Pazza partita al Via del Mare con anche D’Aversa sotto la gradinata Sud del Lecce.

Ultimi assalti della Fiorentina che, però, non sono sufficienti per pareggiare la partita. Gara bellissima che vede un Lecce che gioca a calcio palla a terra (forse, in occasione dell’1-2, un po’ troppo) e che fa venire il mal di testa alla Fiorentina, che alla fine non ci capisce più niente e cade nel vuoto. Sono stati bravi anche i ragazzi di Italiano a reagire benissimo alla rete del momentaneo 1-0 ribaltando il risultato a 2-1. Partita che, però, sarà nella storia del Lecce.

Flavio Bussoletti

