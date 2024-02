7 Febbraio 2024

Funerali di Giacomo Losi: la mancanza di rappresentati della Roma

da corrieredellosport.it

Una mancanza notata da tutti

La mancanza di rappresentanti della Roma ai funerali di Giacomo Losi ha destato sorpresa e disappunto tra i presenti. In una chiesa gremita di persone e nelle strade circostanti, dove molti si erano fermati per tributare un ultimo omaggio al leggendario calciatore, l’assenza di dirigenti, tecnici e giocatori della squadra giallorossa non è passata inosservata. Losi, uno dei simboli più amati della storia della Roma e il terzo calciatore più presente nel club, è stato salutato solo con una corona di fiori, un drappo e la presenza di quattro ragazzi dell’Under 18.

Un’assenza imbarazzante

Nonostante il commovente tributo reso all’Olimpico lunedì, durante il quale la squadra ha reso omaggio a Losi prima della partita contro il Cagliari, la mancanza di rappresentanti della Roma ai suoi funerali è apparsa come una grave mancanza. Il funerale di Losi rappresentava un momento di grande importanza non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche emotivo. La partecipazione alla sua commemorazione avrebbe dovuto avere la massima priorità, superando qualsiasi altro impegno.

L’alibi dell’ordine pubblico non regge

Alcuni potrebbero cercare di giustificare l’assenza dei rappresentanti della Roma con argomentazioni come l’ordine pubblico o l’attenzione mediatica concentrata su altri eventi. Tuttavia, queste spiegazioni non sembrano sufficienti a giustificare una mancanza così evidente e imbarazzante. È chiaro che la mancanza di presenza della Roma ai funerali di Losi rappresenta una figuraccia per il club.

La speranza nel perdono

Nonostante questa deludente assenza, ci si augura che Giacomo Losi, dall’alto, possa perdonare questa mancanza di rispetto. La sua memoria rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi e nel tessuto stesso della Roma. Che questa mancanza possa servire da lezione per il futuro, affinché in situazioni simili venga data la giusta importanza e rispettata la memoria di coloro che hanno contribuito a rendere grande il club.

