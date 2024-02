12 Febbraio 2024

‘In campo con Flavio’ Genoa-Atalanta 1-4: partita spettacolare al Ferraris

Serie A – Giornata 23

Al Ferraris di Genova si gioca un match importante, che dico, importantissimo per le due squadre. Per l’Atalanta, per allungare 3 punti sul quinto posto. Per il Genoa, invece, per dimostrare la propria qualità contro le big. Partita che inizia a ritmi bassi, con le due squadre che prendono le misure e si affrontano principalmente sulla mediana. La prima occasione arriva al 20’ con Pasalic, che trasmette il pallone a De Ketelaere. Quest’ultimo controlla col sinistro e calcia col destro, tiro imprendibile per Martinez. Rete, dunque, di Charles De Ketelaere che trova il sesto centro della stagione.

Atalanta che gioca un buon calcio palla a terra e alla fine trova un bel gol, Genoa che comunque si è fatto vedere. A mio avviso proprio i padroni di casa giocano meglio. Dunque, proprio il Genoa al 32’ si fa vedere con un colpo di testa di Vasquez ben controllato da Carnesecchi. Quindi, prende fiducia il Genoa e l’Atalanta abbassa il suo baricentro. Al 43’ arriva un destro secco di Retegui che Carnesecchi neutralizza bene, evitando ancora una possibile rete. Ospiti che calano e il Genoa prende fiducia.

Finisce la prima frazione. La ripresa è la fotocopia della fine del primo tempo.

Occasioni su occasioni per il Genoa, perché l’Atalanta si abbassa troppo a mio avviso e,intraprendendo questo stile di gioco, subisce gol. Il gol lo fa l’ex del match: Ruslan Malinovskyi, che scaglia un destro all’incrocio, imprendibile per Carnesecchi. Genoa che adesso si abbassa e ora l’Atalanta la vuole andare a vincere. Pasalic al 54’ conquista un calcio di punizione dal limite, di cui si incarica Koopmeiners. L’olandese piazza un destro all’incrocio che batte Martinez. Un gol più bello dell’altro al Ferraris!

Un particolare di questo match è la difficoltà nell’impostazione di gioco. Tanti errori di Martinez prima e di Carnesecchi poi. Proprio il portiere genoano commette un errore in impostazione a cui però rimedia. Al 76’ dopo una mischia furibonda in area la spunta Scalvini che con un tocco la mette alle spalle di Martinez, precedentemente miracoloso su Ruggeri prima e Pasalic poi. Gol che però viene annullato dopo 7 lunghi minuti di check da parte del VAR. Clamorosa occasione anche per il Genoa con Gudmunsson che a meno di 3 metri dalla porta sbaglia e la tira addosso a Carnesecchi. Spazio anche per El Bilal Toure che non giocava dal 4 giugno scorso.

Genoa che poi, nei 10 minuti di recupero, non riesce mai a impensierire Carnesecchi e la sua difesa. Rossoblu che, secondo me, cala molto per la stanchezza dopo l’1-1 e l’Atalanta prende il sopravvento e rimbambisce i padroni di casa. Proprio per questo, nell’ ultimo minuto di recupero, Miranchuk si trova solo davanti a Martinez. Quest’ultimo neutralizza il tiro del centrocampista russo, ma non riesce a fare ciò sul tiro di Zappacosta. L’ex del match segna il gol che determina la vittoria dell’Atalanta, scusandosi ovviamente col pubblico. Genoa allo sbando, che prende addirittura la rete dell’ 1-4, che firma proprio l’ex Almeria El Bilal Toure. Subito dopo la rete, che avviene al 103’ minuto, Colombo fischia la fine. Vittoria pesantissima per l’Atalanta che allunga tre punti al quinto posto. Genoa che per questa volta si ferma dopo otto risultati utili consecutivi.

Flavio Bussoletti

