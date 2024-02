2 Febbraio 2024

Calciomercato Gennaio 2024 – Le pagelle: Bologna da favola Milan bocciato

da calciomercato.com

ATALANTA 6

L’Atalanta ha rinforzato la difesa con l’arrivo di Hien, anche se non è stato il nome tanto atteso come Dragusin.

BOLOGNA 7.5

Il Bologna si prepara al futuro con gli acquisti di Castro, Odgaard, e Ilic, oltre a confermare giocatori chiave come Zirkzee, Ferguson e Calafiori.

CAGLIARI 5.5

Nonostante gli arrivi di Yerry Mina e Gaetano, il Cagliari sembra non aver rinforzato adeguatamente la squadra per la lotta alla salvezza.

EMPOLI 6.5

Il cambio in panchina ha portato inevitabili movimenti di mercato per l’Empoli, con Zurkowski come protagonista e Baldanzi ceduto per apportare liquidità.

FIORENTINA 5

La Fiorentina ha mancato l’occasione di migliorare la rosa per puntare verso l’Europa, con un mercato che non ha soddisfatto le aspettative del tecnico Vincenzo Italiano.

FROSINONE 6.5

Con scommesse e esperienza, il Frosinone ha confermato la ricetta che ha funzionato in estate, sperando di ottenere risultati positivi.

GENOA 7

Il Genoa ha effettuato investimenti precisi e ha saputo rinunciare a offerte importanti per i propri giocatori, dimostrandosi solido sia sul campo che sul mercato.

INTER 6

L’Inter ha trovato il sostituto per Cuadrado con l’arrivo di Buchanan, ma le vere mosse potrebbero arrivare in estate per potenziare l’attacco.

JUVENTUS 6.5

La Juventus ha anticipato l’arrivo di Djalò e ha compiuto alcune mosse interessanti, incluso l’acquisto di Alcaraz, promettente sorpresa di questo mercato.

LAZIO 5

La Lazio ha mancato di portare a termine trattative importanti, rischiando di compromettere le proprie ambizioni sia in campionato che in Champions League.

LECCE 5

La cessione di Strefezza ha lasciato un vuoto che il Lecce non è riuscito a colmare adeguatamente, con un mercato che non ha soddisfatto appieno il tecnico D’Aversa.

MILAN 5.5

Il Milan ha dovuto accontentarsi del ritorno di Gabbia senza altri rinforzi, nonostante le richieste del tecnico Pioli per difesa e centrocampo.

MONZA 6.5

Il Monza ha arricchito la propria rosa con talenti provenienti dalla Primavera, affidando ad Adriano Galliani la gestione di una trequarti ricca di opzioni.

NAPOLI 5.5

Il mercato del Napoli ha portato solo parziali soluzioni ai problemi riscontrati nella prima metà di stagione, soprattutto in difesa, lasciando aperte alcune criticità.

ROMA 7

La Roma ha concluso il mercato in maniera importante, intervenendo sia in entrata che in uscita, con il colpo Baldanzi che rappresenta una scommessa di successo.

SALERNITANA 5

Nonostante l’arrivo di Boateng, la Salernitana sembra aver mancato di rinforzi significativi per tentare la salvezza in Serie A.

SASSUOLO 5.5

Il Sassuolo ha cercato di colmare alcune lacune con l’arrivo di Doig, ma forse avrebbe dovuto concentrarsi di più sul centrocampo per migliorare la squadra.

TORINO 6.5

Con gli arrivi last minute di Lovato, Masina e Okereke, il Torino ha rinforzato la propria rosa con giocatori esperti della Serie A, oltre a fare una scommessa su Kabic.

UDINESE 5.5

Nonostante la preoccupante posizione in classifica, l’Udinese non è riuscita a trovare soluzioni significative sul mercato per migliorare la squadra.

VERONA 4.5

Il Verona ha effettuato molti cambiamenti nella rosa, ma la confusione generata dalle numerose operazioni potrebbe compromettere l’equilibrio della squadra.

