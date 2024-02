1 Febbraio 2024

Calciomercato Juventus – Carlos Alcaraz ora è ufficiale: i dettagli dell’affare

da gazzetta.it

Annuncio ufficiale

È arrivato il momento tanto atteso per i tifosi juventini: la Juventus ha ufficializzato l’acquisizione di Carlos Alcaraz dal Southampton. Dopo settimane di trattative, l’accordo è stato finalmente siglato, portando il talentuoso fantasista argentino a vestire la maglia bianconera. L’operazione, definita da fonti vicine al club come una mossa strategica, rappresenta un punto di svolta nella strategia di rinforzo della squadra, diretta dal direttore sportivo Giuntoli e dal responsabile dell’area tecnica Manna.

Dettagli dell’affare

L’affare prevede un prestito oneroso di 3,7 milioni di euro, che include anche il pagamento dell’ingaggio rimanente di Alcaraz fino al termine della stagione in corso. A questa cifra si aggiungono ulteriori 200 mila euro di oneri accessori. Tuttavia, l’accordo non si limita a questa somma iniziale: è stato stabilito che il costo complessivo del trasferimento potrebbe aumentare fino a 1,9 milioni di euro, in base al raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti dal club.

Clausola di riscatto

La Juventus si è assicurata anche una clausola di riscatto, fissata a 49,5 milioni di euro, che le permetterà di acquisire definitivamente il giocatore al termine del prestito. Questa cifra, pur essendo significativa, potrebbe essere rivalutata durante la finestra di mercato estiva, a seconda delle prestazioni di Alcaraz e delle necessità della squadra.

Profilo del giocatore

Carlos Alcaraz è conosciuto per la sua versatilità e il suo talento nel reparto offensivo. Dotato di grande tecnica e visione di gioco, può ricoprire sia il ruolo di mezzala che quello di trequartista con grande efficacia. La sua abilità nel creare gioco e finalizzare le azioni lo rende un’aggiunta preziosa per il centrocampo della Juventus, offrendo al tecnico Allegri una maggiore varietà tattica e opzioni offensive.

Arrivo a Torino

Alcaraz ha già svolto le visite mediche a Londra, sotto la supervisione di uno specialista della Juventus, in preparazione al suo trasferimento a Torino. Dopo aver risolto alcuni aspetti burocratici e ottenuto il visto necessario, è atteso sotto la Mole domani, pronto per iniziare questa nuova avventura nella Serie A italiana.

Aspettative e obiettivi

Con l’arrivo di Alcaraz, la Juventus punta a rafforzare ulteriormente la propria rosa e competere ai massimi livelli sia in patria che in campo internazionale. L’obiettivo principale resta la conquista dei titoli nazionali e il ritorno tra le protagoniste della Champions League. Alcaraz si unirà agli altri giocatori del club nel perseguire queste ambizioni, contribuendo con il suo talento e impegno alla causa bianconera.

