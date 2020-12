Vuoi guardare il video de “L’alligatore serie tv Rai 2” episodio 7?

“L’alligatore serie tv Rai 2” episodio 7 (VIDEO)

da raiplay.it

“L’alligatore serie tv Rai 2”, episodio 7, è la storia di Marco Buratti, ex cantante di Blues ingiustamente condannato a sette anni di carcere. Dietro le sbarre, poi, l’uomo mette da parte il canto per diventare un investigatore molto particolare. Inoltre, insieme a due due amici, altrettanto particolari, costruisce una ‘band’. Che rivela, poi, le malefatte di organizzazioni criminali e di ambienti collusi dalla facciata pulita. Tratta, inoltre, dai romanzi di Massimo Carlotto.

