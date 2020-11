“La vita davanti a sé” scheda recensione trailer e link per lo streaming del film Netflix

“La vita davanti a sé” scheda recensione trailer e link per lo streaming del film Netflix

Disponibile su Netflix

Genere: Drammatico

Anno: 2020

Regia: Edoardo Ponti

Attori: Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri, Massimiliano Rossi, Abril Zamora, Babak Karimi

Paese: Italia

Durata: 94 minuti

Produzione: Palomar

Voto: 9.1 (su 10)

La trama

Madame Rosa (Loren) è una superstite dell'Olocausto che si prende cura di bambini in difficoltà. Accoglie in casa sua a Bari il dodicenne Momo, un ragazzino di strada che l'ha derubata. Questi due spiriti solitari impareranno a proteggersi l'un l'altro, diventando un'insolita famiglia.

Link per lo streaming legale e trailer

Per vedere “La vita davanti a sé” in streaming legale basta cliccare sul link in maiuscolo subito dopo il trailer della serie.

A cura di Francesco G. Balzano

“LA VITA DAVANTI A SE'” LINK LEGALE PER GUARDARE IL VIDEO DEL FILM NETFLIX

