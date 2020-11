“La regina degli scacchi” scheda recensione trailer e link per lo streaming della serie Netflix

Disponibile su Netflix

Genere: Miniserie TV

Ideatore: Scott Frank, Allan Scott

Attori: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Moses Ingram, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Akemnji Ndifornyen, Marielle Heller, Harry Melling

Anno: 2020

Paese: USA

Produzione: Flitcraft Ltd, Wonderful Films

Durata: 46-67 min (puntata)

Stato: Conclusa (7 puntate)

Voto: 9.8 (su 10)

La trama

La regina degli scacchi è una miniserie di Netflix creata dal nominato all’Oscar Scott Frank (Godless) con Allan Scott basandosi su un romanzo di Walter Tevis. Il drama, una storia di formazione che esplora il prezzo della genialità, racconta la storia di Beth Harmon (Anya Taylor-Joy, Peaky Blinders). E’ una giovane donna che, crescendo in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni ’50, ha scoperto di avere un talento incredibile per il gioco degli scacchi. Sviluppando però al contempo un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo Stato somministrava ai bambini come sedativi.

Tormentata dai propri demoni e sospinta da una miscela di narcotici e ossessioni, Beth si trasforma in una figura eccentrica, estremamente abile e glamour. Decisa a superare i confini tradizionali del mondo competitivo e prettamente maschile delle gare di scacchi, fino a conquistarlo. Nella miniserie recitano anche Marielle Heller nei panni di Alma Wheatley, una casalinga sola che adotta Beth. Thomas Brodie-Sangster è Benny (Il Trono di Spade), un arrogante bambino prodigio degli scacchi che diventa presto il rivale numero uno di Beth. Bill Camp (The Outsider) è il Sig. Shaibel, colui che insegna a Beth come giocare. Nel cast sono presenti anche Harry Melling e Moses Ingram.

Link per lo streaming legale e trailer

Per vedere “La regina degli scacchi” in streaming legale basta cliccare sul link in maiuscolo subito dopo il trailer della serie.

A cura di Francesco G. Balzano

“LA REGINA DEGLI SCACCHI” LINK LEGALE PER GUARDARE IL VIDEO DELLA SERIE TV NETFLIX

