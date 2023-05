Vuoi leggere la scheda di “La paura di Montalbano” Andrea Camilleri? “La paura di Montalbano” Andrea Camilleri scheda libro e trama

“La paura di Montalbano” Andrea Camilleri scheda libro e trama







Genere: giallo, raccolta di racconti

Editore: Sellerio

Collana: La memoria

Pagine: 336

Data di uscita: 18/04/2023

ISBN: 9788838944949

ISBN ebook: 9788838945342

Prezzo: Euro 15

Ebook: Euro 9,99

Trama



Camilleri è un maestro del racconto. Fa da preludio Giorno di febbre. Vi abita un Montalbano febbricitante, impegnato nella vana ricerca di un termometro. È quasi una comica. Eppure il commissario, che assiste a uno scippo e al ferimento di una bambina, ha modo di fiutare, nel segreto di un barbone che si prodiga a dare soccorso, l’inabissamento di un giallo.







La ricerca investigativa, dunque, irrompe nel romanzo breve Ferito a morte. Montalbano si incarica di dare di sé un ritratto a contrasto, un attestato di esistenza in vita in qualità di personaggio nel ruolo di sbirro. Lui «è» in quanto esistono i delinquenti. Poi, un colpo di pistola ha ucciso, nudo nel suo letto, uno spurcissimo strozzino, che tiene in casa come serva una nipote diciottenne e ha come esattore un pregiudicato.







Un cappello pieno di pioggia. Ed è, quindi, un imprevedibile cappello, quello del titolo, che consente allo sbigottito Montalbano, in trasferta a Roma, di favorire la cattura di uno spacciatore. Il quarto segreto vede in azione un Montalbano inedito che segretamente collabora con i carabinieri. E poi, senza la sua squadra, ma con l’aiuto esclusivo di un Catarella «affelicitato», porta a termine l’indagine sulla morte di un misterioso muratore e sulle attività di un costruttore mafioso.







Segue poi, con La paura di Montalbano, l’ultimo «movimento» corto. Nella luminosità gelida di una passeggiata in montagna, poi, accade a Montalbano di salvare una donna sospesa su uno «sbalanco». E, quindi, di rispondere mentalmente alla provocazione di Livia, che lo accusa di non spingersi oltre le «prove» nelle sue investigazioni, proibendosi di scendere negli «abissi dell’animo».







Conclude, quindi, il libro Meglio lo scuro. Dapprima Montalbano è riluttante. Non vuole affrontare il caso. Gli sembra di dover entrare in un romanzo d’appendice da smorfiare in romanzo poliziesco. C’è una confessione in punto di morte: un veleno che non è veleno. Un omicidio che non è omicidio. La storia è datata 1950.







Andrea Camilleri è nato a Porto Empedocle (Agrigento) il 6 settembre 1925. Per tutta la sua vita, nonostante il suo grande attaccamento con la Sicilia, vivrà a Roma, dove muore il 17 luglio 2019.

