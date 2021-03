“La bambina che non voleva cantare film” (VIDEO)

Vuoi guardare il video de “La bambina che non voleva cantare film”?

“La bambina che non voleva cantare film” è la storia della piccola Nada che, nei primi anni Sessanta, vive nella campagna toscana. Il suo universo, poi, è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino e dalla mamma Viviana. Quest’ultima, inoltre, è preda di una forte depressione che la tiene lontana dalla figlia e dal mondo. Quando, poi, suor Margherita scopre il talento della piccola per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma.

"La bambina che non voleva cantare film" è la storia della piccola Nada che, nei primi anni Sessanta, vive nella campagna toscana. Il suo universo, poi, è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino e dalla mamma Viviana. Quest'ultima, inoltre, è preda di una forte depressione che la tiene lontana dalla figlia e dal mondo. Quando, poi, suor Margherita scopre il talento della piccola per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma.

E così, inoltre, la piccola Nada, piano, piano, comincia a mostrare al mondo il suo grande talento. Liberamente, poi, ispirato a "Il mio cuore umano" di Nada Malanima.

