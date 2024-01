22 Gennaio 2024

Kate Middleton mistero sulle condizioni di salute ma la stampa estera è ottimista: “Sta bene”

da ilmattino.it

La cautela dei media britannici

La stampa britannica sta trattando con molta cautela e moderazione la notizia della salute della principessa di Galles, Kate Middleton, 42 anni. Al momento, non emergono dettagli ufficiali, ma si sa che l’operazione è andata bene e che non si tratta di un tumore. Questo approccio riflette anche la situazione del Re Carlo III, che si sottoporrà la prossima settimana a un intervento alla prostata. Al momento, non ci sono indiscrezioni provenienti dal palazzo reale né sulle cause dell’operazione all’addome, né su cosa accadrà prima di Pasqua, presunta data di ritorno di Kate ai suoi impegni.

Le informazioni dall'estero

La stampa estera, grazie alle ricostruzioni offerte dai biografi reali, si sente più libera nel trattare la notizia, senza timore di interferire negli affari di Stato della Corona. Secondo quanto riportato, le condizioni di salute della principessa sono definite “serie”, ma il rapporto della Bbc rassicura, affermando che Kate sta bene e dovrebbe essere dimessa la prossima settimana.

Il ricovero e le prossime mosse

Kate è attualmente ricoverata presso la London Clinic per un intervento chirurgico addominale. Secondo le informazioni trapelate dal Palazzo, rimarrà in ospedale per un’altra settimana prima di essere trasferita all’Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire, per il recupero completo dall’intervento. Dopo le dimissioni, la principessa riprenderà gradualmente i suoi impegni, anche prima di Pasqua, ma inizialmente da remoto.

Impegni da remoto e senso del dovere

Nonostante la sospensione degli impegni pubblici fino a Pasqua, Kate potrebbe comunque adempiere ai suoi doveri “dal letto”, secondo il Daily Mail. Il suo senso incrollabile del dovere la spingerà a continuare a contribuire nonostante l’operazione. Dopo le dimissioni, si prevede che dedicherà del tempo alla famiglia prima di riprendere pienamente i suoi doveri da principessa.

La scelta di William

Il principe William ha notevolmente ridotto i suoi impegni ufficiali a causa delle cure e della convalescenza di Kate. Ha preferito dare priorità all’assistenza, insieme alla famiglia Middleton, alla principessa. Tutti i prossimi viaggi all’estero del principe ereditario sono stati annullati, poiché William intende prendersi cura dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, durante questo periodo di convalescenza della moglie. La sua scelta evidenzia il suo impegno verso la famiglia in questo momento delicato.

