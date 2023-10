9 Ottobre 2023

‘In campo con Flavio’ Newcastle- PSG: partita incredibile a St James Park

Uefa Champions League Fase a gironi – Giornata 2 di 6

A Newcastle si è giocata la seconda giornata di Champions League del Girone F tra Newcastle e Psg. Partita che parte con ritmi bassi e con qualche conclusione che finisce abbondantemente fuori. Altro discorso, invece, per la conclusione di Almiron che passa vicinissima al palo e sfiora l’1-0 per i Magpies.

E l’1-0 arriva proprio con Miguel Almiron che, con un tiro ad incrociare, trafigge Gigio Donnarumma. Ci prova anche il Psg con una conclusione appena larga di Zaire-Emery. Quindi, altra occasione per il Newcastle con Schar, che però non riesce a concretizzare.

Poi, in occasione di un calcio d’angolo e di un rimpallo, la palla arriva a Bruno Guimaraes che scodella questo pallone sulla testa di Burn, che spinge in porta. Inizialmente, l’arbitro non assegna il gol ai bianconeri ma, dopo un consulto con il Var, il signor Kovacs, convalida la rete. Il Newcastle, perciò, si porta sul più due rispetto ai parigini. Finisce il primo tempo.

Ci sono spiragli di riapertura del match con il psg che ci prova, ci crede ma non ottiene risultati. Al 50’, invece, arriva addirittura il tris del Newcastle con Longstaff. La sua bella conclusione infila donnarumma e sigla il 3-0 per il Newcastle. Passano sei minuti e su un cross di Zaire emery si avventa Lucas Hernandez che, con un colpo di testa, riapre la partita al St.James Park. Ora risultato è sul 3-1.

Stavolta, il PSG ci crede davvero, tempestando di tiri la porta di Pope, ma non trovando alcun risultato. Poca abilità nel tiro per i parigini e i Magpies difendono bene la porta dell’estremo difensore, ex Burnley. A ridosso della fine del match, arriva uno spunto di Murphy che scarica a Schar, il quale si accentra e scaglia un destro bellissimo che finisce sotto il sette! Newcastle dilagante in questo finale, Psg che si demoralizza e si chiude in difesa. Partita che termina con un risultato del tutto inaspettato.

A mio avviso, in campo dal primo al novantesimo minuto c’è praticamente solo il Newcastle. Il psg si vede a tratti se non mai. Magpies favolosi: battono la squadra più forte del girone.

Flavio Bussoletti

