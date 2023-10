9 Ottobre 2023

‘In campo con Flavio’ Napoli – Real Madrid: risultato pirotecnico al Maradona

‘In campo con Flavio’ Napoli – Real Madrid: risultato pirotecnico al Maradona

Uefa Champions League Fase a gironi – Giornata 2 di 6

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

Partita che parte con ritmi abbastanza alti, con il real che riesce a trovare due spunti nella zona offensiva, prima con Rodrygo e poi con Bellingham. Quest’ultimo sfiora il palo con una deviazione.Poi, al 19’ minuto, dice la sua il Napoli che segna l’1-0, dopo una carambola, grazie a un colpo di testa di Natan, che finisce sulla traversa. Sul rimpallo, Ostigard è più lesto di tutti e segna con una sassata di testa. Quindi, il Napoli trova l’ 1-0.

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

Arrivano altre occasioni sia per il Napoli che per il Real, ma, al 27’ minuto, Vinicius, dopo due dribbling, si presenta davanti a meret e, con freddezza, la mette alle spalle del portiere ex spal. Ecco, quindi, di nuovo la parità: 1-1.

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

Partita che dopo il gol si gioca principalmente a centrocampo, ma, al 34’, Bellingham, dopo una perfetta azione personale, piazza all’angolino un destro perfetto che non lascia scampo a Meret. Il portiere, infatti, resta a guardare il pallone che entra in rete siglando il 2-1 per il Real.

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

Dopo il gol c’è una grandissima occasione per il Napoli con Osimhen che si trova solo davanti alla porta. Ma, con un goffo colpo di testa, fa praticamente un passaggio a Kepa. Dopo questa occasione finisce il primo tempo.

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

Secondo tempo che inizia con alti ritmi. Infatti, al 52’ minuto, il signor Turpin (arbitro designato per la sfida) viene richiamato al var dopo un presunto tocco di mano di Nacho Fernandez. L’esito del controllo è positivo per la squadra di casa. Infatti, è calcio di rigore per i partenopei. Sul dischetto parte Zielinski che realizza il penalty rischiando un po’, perché la palla bacia il palo e, poi, entra. Risultato, quindi, che torna in parità. Dopo il pari, il Napoli prende fiducia e continua a creare occasioni, ma senza i risultati sperati.

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

Non ci sono molte occasioni fino al 78’ quando, in occasione di un corner, la palla esce dall’area, dove si trova Federico Valverde che tira una sassata che tuona sulla traversa, va a sbattere contro meret ed, infine, finisce in rete. E’ 3-2 per il Real!!!!! Ci sono poche altre occasioni prima del fischio finale di Turpin che, dopo sei minuti di recupero, segnala la fine del match.

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

A mio avviso, squadre che si contengono sempre la partita con il Napoli che, sorprendentemente, tiene testa alla squadra spagnola. Grazie per la lettura ci vediamo alla prossima partita.

Flavio Bussoletti

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

‘IN CAMPO CON FLAVIO’ NEWCASTLE-PSG: PARTITA INCREDIBILE A ST. JAMES PARK