‘In campo con Flavio’ Lazio-Atalanta: un big match tutto da vivere



Oggi all’Olimpico si gioca un big match di importante calibro tra Atalanta e Lazio. Partita che inizia subito con ritmi alti, con la Lazio che trova subito un calcio d’angolo al 5’ minuto. Lo sfrutta al meglio trovando la sfortunata deviazione dell’ex Milan De Ketelaere che, dopo un colpo di testa di Casale, se la mette in porta da solo. Quindi, 1-0 Lazio con una buona dose di fortuna.

La Lazio dopo il gol spinge ancora e, al minuto 11, trova il raddoppio firmato taty castellanos, propiziato da un cross di Felipe Anderson, che mette in porta Castellanos, il quale appoggia in porta per il 2-0 Lazio! Lazio che continua a dominare ed, in occasione di una punizione, Romagnoli si ritrova davanti alla porta ed a botta sicura trova la grande risposta di Musso. Portiere ospite che, quindi, salva i bergamaschi dal 3-0.

Al 18’, Guendouzi prende campo e scarica un destro molto preciso che si stampa sulla traversa, sfiorando per la seconda volta il tris capitolino. Ora tocca all’Atalanta, che con pasalic sfiora il gol al 25’ con un colpo di testa all’interno dell’area. Il pallone finisce largamente fuori ma, al 33’ minuto, cambia musica e l’Atalanta la mette dentro con un angolatissimo colpo di testa di Ederson. Partita riaperta all’Olimpico! Poche altre occasioni in seguito al 2-1. Finisce dopo tre minuti la prima frazione di gioco.

Si riparte e subito c’è un occasione per l’Atalanta con provedel che si supera dopo un tiro a giro di De Ketelaere, facendo la prima importante parata del match. Dopo uno squillo dell Atalanta, la Lazio va in profondità con Pedro che, a tu per tu con Musso, la mette dentro. Ma Orsato ravvisa un fuorigioco piuttosto evidente.

Al 63’, riecco l’Atalanta. In occasione di un corner battuto corto da Koopmeiners, stacca di testa Kolasinac, che mette a segno il 2-2. Partita fantastica all’olimpico di Roma! Ritmi che dopo il pareggio atalantino si abbassano ma, all’83, approfittando di una sponda di Castellanos, Vecino la mette dentro e sigla il 3-2 Lazio! Solito forcing dell’Atalanta dopo il vantaggio laziale, ma senza risultati. Quindi, match che finisce qui. Grazie per la lettura, ci vediamo alla prossima partita.

Flavio Bussoletti

