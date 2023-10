10 Ottobre 2023

Giancarlo Padovan sul Napoli: “Garcia Merita Rispetto da Parte dei Calciatori e Protezione da De Laurentiis”

da calciomercato.com

Introduzione: La situazione al Napoli sembra essere incerta e instabile, con molte speculazioni sulla possibile destituzione dell’allenatore Garcia. Tuttavia, è importante valutare attentamente come stanno agendo i calciatori e la dirigenza in questa situazione. In un articolo su calciomercato.com, il giornalista Giancarlo Padovan esamina il contesto attuale. E prende in esame le questioni legate al rispetto dell’allenatore da parte dei giocatori e al ruolo del presidente De Laurentiis nella gestione della squadra. Ecco cosa sostiene.

Il Barometro Segna Tempesta a Napoli: La recente decisione di cambiare l’allenatore del Bari ha sollevato interrogativi sulla permanenza di Garcia al Napoli. La questione sembra essere sul tavolo della dirigenza, con la possibilità di un licenziamento in sospeso. Tuttavia, sembra che il destino di Garcia sia ancora incerto e che la decisione finale potrebbe essere rinviata dopo la pausa, a seconda delle prestazioni della squadra.

Le Preoccupazioni Precedenti su Garcia: È importante notare che fin dall’ingaggio di Garcia al Napoli, sono sorti dubbi sulla sua idoneità. Alcuni hanno sospettato che il tecnico francese avesse scelto di allenare in Arabia Saudita per godersi una sorta di “pensione dorata”. Tuttavia, non è giusto giudicare un allenatore solo per le sue scelte passate, poiché ogni situazione è diversa.

La Questione del Rispetto e dell’Insubordinazione: Indipendentemente dalle opinioni sulla qualificazione di Garcia come allenatore, è inaccettabile che i calciatori del Napoli lo trattino con mancanza di rispetto. Gli episodi recenti, come il gesto di Osimhen in panchina, sollevano preoccupazioni sull’insubordinazione da parte dei giocatori. In situazioni come queste, la dirigenza deve intervenire con fermezza.

Il Ruolo del Presidente e della Dirigenza: In momenti di crisi, come quello attuale, il capitano Di Lorenzo ha parlato a nome della squadra e Osimhen ha chiesto scusa. Tuttavia, la responsabilità principale di gestire la situazione spetta alla dirigenza, in particolare al presidente De Laurentiis o al direttore sportivo, Mauro Meluso. La dirigenza deve proteggere e sostenere l’allenatore, garantendo che la sua autorità non venga minata dai calciatori.

Conclusioni: La situazione al Napoli è delicata e richiede una gestione attenta da parte della dirigenza. Indipendentemente dalle opinioni personali su Garcia, il rispetto per l’allenatore e l’unità della squadra sono fondamentali per il successo. La dirigenza deve agire in modo deciso per assicurare che la squadra rimanga concentrata sul campo e che l’allenatore non venga delegittimato dai calciatori. Il futuro del Napoli dipenderà dalla capacità della dirigenza di gestire questa situazione in modo adeguato.

