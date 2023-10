1 Ottobre 2023

‘In campo con Flavio’ Milan-Lazio 2-0: partita interessante a San Siro

Serie A Giornata 7 di 38

Al San Siro di Milano si gioca questo big match fra la Lazio ed il Milan.

Inizialmente, partita che inizia con ritmi notevoli con azioni da una parte all’altra, e con le statistiche dei passaggi che quasi non ce la fanno a contare i passaggi effettuati. Non ce la fanno proprio, come Ruben loftus cheek che, al 29’, si ferma per un problema muscolare. Subentra, quindi, Musah.

C’è anche un’importante occasione per la Lazio con Felipe Anderson che, con una conclusione di sinistro, colpisce l’esterno della rete da posizione ravvicinata. Poi, verso il 33’ minuto, Leao con una percussione dal centrocampo fa partire una bella conclusione che Provedel toglie con una parata superlativa dall’angolino.

Ma l’occasione più grande avviene al 45’ minuto, quando Musah mette dentro un cross basso che va da Giroud che conclude, Provedel neutralizza ma non blocca e Rejinders ne approfitta, evita l’intervento del portiere laziale, ma conclude con un goffo tacco che tocca il palo esterno prima di spegnersi sul fondo. Inizia quindi il secondo tempo.

Secondo tempo che inizia a ritmi bassi, ma la partita si accende definitivamente al 60’minuto quando leao mette dentro un pallone perfetto che pulisic non può sbagliare e sigla l’uno a zero Provedel che poteva e doveva fare meglio.

Dopo il gol ritmi che si abbassano decisamente, Milan che crea ancora problemi con una conclusione di Musah e una di Pulisic. Ma, per il resto, non succede nulla di degno di nota fino all’88’ quando Leao, con una percussione bellissima, serve il liberissimo Okafor che appoggia in rete e chiude la partita.

Al 93’, sponda di Immobile e Pedro che tira fuori una perla che va a finire sotto l’incrocio. La gioia, però, dura poco perché il signor Massa annulla il gol e si resta sul 2-0 fino alla fine della partita.

A mio avviso, squadre che nel primo tempo non mostrano il proprio potenziale, lo fa il Milan nella seconda frazione. Lazio, invece, che rimane spenta e subisce due gol. Il finale di gara che, comunque, ci regala spettacolo grazie al gol, bellissimo, di Pedro che, però, viene annullato.

Flavio Bussoletti

