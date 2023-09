23 Settembre 2023

‘In campo con Flavio’ Sassuolo-Juventus 4-2: risultato a sorpresa al Mapei

Serie A Giornata 5 di 38

Oggi al Mapei si gioca una partita importante per le due squadre, per la Juventus per salire in cattedra in campionato, diventando prima. E per il Sassuolo per risalire dalla zona calda della classifica. Inizia il match con subito due occasioni per la Juve con Rabiot prima e Danilo poi, ma all’ottavo minuto Lauriente da lontano scaglia un destro che finisce tra le braccia di Szczęsny. Il portiere polacco, ex Roma, si fa sfuggire il pallone di mano e, con una traiettoria beffarda, finisce in fondo al sacco.

Juve che prova, quindi, a reagire e, al 21’ minuto, su un traversone di Chiesa verso McKennie, Vina anticipa tutti e se la mette nella sua porta, siglando l’1-1 che rimette in piedi la partita. Ancora Juventus che, dopo aver trovato il pareggio. continua a tirare ed e’ molto vicina al sorpasso con un tiro di Locatelli che passa a centimetri dal palo e si infrange sui cartelloni pubblicitari.

In seguito, risponde il Sassuolo con Mateus Henrique che, con una sponda, fa arrivare la sfera a Berardi, il quale fa partire un sinistro a giro che trafigge Szczęsny e va all’angolino sinistro. Poco dopo il gol finisce il primo tempo.

Nel secondo tempo, Sassuolo chiamato a difendere il risultato e, a sua volta, la Juventus ad attaccare per trovare il pari e vincere. Ripresa, invece, che parte a ritmi bassi fino al 63’ quando, dopo un passaggio filtrante di Berardi, Lauriente calcia altissimo davanti a Szczęsny. Anche Vlahovic, proprio come il francese, spreca una colossale occasione davanti al portiere, calciando male e piano, con la palla che, quindi, si spegne sul fondo.

Quando il destino della partita sembra segnato, Locatelli si aggira fuori area e serve chiesa che con un tiro di prima fa 2-2 al Mapei! Momento di gestione palla degli emiliani, con Tressoldi che avanza e serve, quindi, Laurienté che tira una botta con il destro. Szczęsny riesce a parare ma non trattiene e arriva Pinamonti che, con un colpo di testa praticamente a porta spalancata, mette dentro la palla del 3-2. Partita incredibile al Mapei!!

Juventus che assedia la porta di Cragno senza però ottenere risultati. Contropiede, quindi, per i neroverdi che perdono il pallone con Berardi, che in seguito fa fallo.

Szczesny, poi, gioca per Gatti che gliela vuole riscaricare. Per poi far fare al portiere polacco un rilancio lungo per gli ultimi tentativi per pareggiare la partita e far esplodere il settore ospiti. Non va, però, proprio secondo i piani del difensore. Infatti Gatti, nel tentativo di passare la palla al portiere, se la butta dentro da solo! Risultato che, quindi, va sul 4-2. Passano altri due minuti e l’arbitro fischia la fine! Risultato decisamente inaspettato, con i neroverdi che dominano gli ultimi dieci minuti e con il gol del definitivo 4-2 si mettono la partita in tasca.

Grazie per l’attenzione, ci vediamo alla prossima giornata di serie A.

Flavio Bussoletti

