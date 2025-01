20 Gennaio 2025

‘In campo con Flavio’ – Juve-Milan: uno-due terribile dei bianconeri nella ripresa

Serie A

All’Allianz Stadium di Torino si è giocata Juve-Milan, una partita che ha visto affrontarsi due squadre in crisi. La Juve, che non vince dal 22 dicembre, dalla partita a Monza, seguita da tre pareggi, per un totale di tredici in stagione, e il Milan, che dall’arrivo di Conceição sta cambiando marcia. Tuttavia, dopo la convincente vittoria in Supercoppa, in campionato non sono arrivate le prestazioni sperate. Con il pareggio contro il Cagliari fra tutte, ma anche la vittoria all’ultimo secondo a Como. Tra l’altro, con una prestazione non brillante.

La partita inizia subito con ritmi alti, con un’occasione per parte: la Juve spaventa il Milan con Mbangula e Gatti, e i rossoneri spaventano i bianconeri con Leao e Reijnders, i due uomini più in forma della squadra. Il gioco si sviluppa con numerose costruzioni dal basso da parte di entrambe le squadre, che tendono a rivolgersi ai due mediani: da una parte Fofana e Reijnders, dall’altra Locatelli e Thuram. La Juve è più propositiva e si fa vedere in attacco con azioni prolungate, mentre il Milan attende e riparte spesso in contropiede, sfruttando gli strappi in velocità di Leao.

Il primo tempo termina così.

Nel secondo tempo, la Juve non inizia nel migliore dei modi a causa dell’infortunio di Yildiz, sostituito nell’intervallo da Weah. Al 59’, passa in vantaggio la Juve. Nico Gonzalez, in ripartenza, apre per Mbangula. Il belga, dopo aver bruciato Emerson Royal, piazza il destro, deviato dallo stesso brasiliano, che si insacca in rete dopo aver baciato la traversa. Emerson Royal esce male dal disimpegno prima e si fa dribblare poi.

Subito dopo, al 64’, arriva il raddoppio dei locali. Ancora in ripartenza, stavolta con Thuram, che cerca l’accorrente Weah. Lo statunitense piazza il mancino alle spalle di Maignan, siglando il raddoppio. La Juve torna in avanti, cercando anche il terzo gol. Il Milan, invece, non riparte più: dopo l’intraprendenza mostrata nel primo tempo, si spegne, prende prima due gol in poco tempo e poi non riesce più a ripartire. La Juve approfitta delle lacune del Milan e segna altri due gol.

Finisce 2-0 per la Juventus in questo scontro diretto per la Champions League, con le reti di Mbangula e Weah.

Flavio Bussoletti

