20 Gennaio 2025

‘In campo con Flavio’ – Atalanta-Napoli: sfida scudetto bellissima al Gewiss

Al Gewiss Stadium di Bergamo si è giocata Atalanta-Napoli, con due squadre in un ottimo momento di forma. Il Napoli non perde dall’8 dicembre, mentre l’Atalanta dal 24 settembre. Il Napoli ha subito un importante addio: quello di Kvicha Kvaratskhelia, giocatore che si era reso protagonista indiscusso della Serie A 2022/2023, l’anno del terzo scudetto. È andato via per una cifra di 70 milioni, che il Napoli utilizzerà per investire in un centrocampista, una riserva di Neres e un difensore, avendo già acquistato Billing. Ora conta solo la partita di Bergamo, fondamentale per la corsa scudetto.

Torna Retegui per l’Atalanta, mentre Gasperini lascia fuori De Ketelaere. La partita inizia con una fase di studio tra le due squadre, che applicano una pressione forte l’una sulla difesa dell’altra, costringendo i portieri e i difensori a fare rilanci frettolosi. Al 16’ l’Atalanta sblocca il risultato con una rete bellissima di Retegui, che, dopo un rimpallo, si gira su Rrahmani e mette la palla sotto la traversa, battendo un incolpevole Meret.

Il Napoli vuole immediatamente il pareggio. McTominay e Lobotka costruiscono innumerevoli azioni, con Lukaku che fa da sponda e Neres e Politano che rifiniscono. L’ex Roma, dopo un cross di Neres, calcia forte col sinistro. Il mancino di Politano si insacca alle spalle di Carnesecchi, pareggiando il match, che già al 30’ è sull’1-1. Dall’altra parte, l’Atalanta, con Ederson e De Roon, costruisce e poi scarica il pallone a Lookman, che o serve Retegui per il tiro, oppure calcia sul primo palo, come fa sempre. La partita si gioca principalmente a centrocampo, con i due mediani protagonisti in duelli bellissimi.

Al 40’ il Napoli segna ancora. I partenopei ribaltano la partita con McTominay, che, dopo una grande partita di sacrificio e ripartenza, timbra il cartellino col sinistro, grazie a un assist perfetto di Anguissa. La prima frazione di gioco finisce così.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre vogliono segnare, come dimostrano i due tiri di Lukaku da una parte e di Retegui dall’altra. Al 55’ l’Atalanta pareggia. Lookman compie un’azione personale perfetta: prima si beve Di Lorenzo, poi è anche fortunato sul rimpallo, dove Politano gli serve la palla sul mancino. Da fuori area, il nigeriano segna e riporta l’Atalanta sul pari.

L’Atalanta continua ad attaccare con Samardzic e De Ketelaere, che impegnano Meret e la difesa del Napoli, ma i partenopei reggono bene senza particolari rischi. Il Napoli riesce a uscire poco, dato che la difesa dell’Atalanta è molto alta, con Scalvini, Djimisti e Hien che sono quasi a centrocampo quando l’Atalanta è nella metà campo avversaria.

Al 78’ sorprendentemente, il Napoli va in vantaggio. Anguissa crossa dalla sinistra e pesca perfettamente Lukaku. Scalvini scivola in marcatura, e il centravanti belga deve solo spingere in porta di testa il gol del 2-3. Che partita! Non ci sono più occasioni per le due squadre, con il Napoli che si chiude e lascia fare le azioni all’Atalanta, che però non riesce a concretizzare.

La sfida scudetto della seconda giornata di ritorno viene vinta dal Napoli, che, quando tornerà a Napoli, sarà accolta da una folla tinta d’azzurro.

Flavio Bussoletti

