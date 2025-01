16 Gennaio 2025

‘In campo con Flavio’ – Bologna-Roma: secondo tempo incandescente al Dall’Ara

Serie A

Al Dall’Ara di Bologna si è giocata Bologna-Roma, un match bello da vedere, su cui c’erano grandi aspettative, e anche pesante per la classifica.

La Roma è in risalita, grazie alla vittoria nel derby e al pareggio contro il Milan che hanno dato speranza.

Il Bologna, invece, arriva dalla sconfitta con il Verona e deve recuperare una partita, quella con l’Inter, causa Supercoppa.

La partita inizia con buone trame di gioco da parte delle due squadre, in particolare con la Roma che costruisce spesso dal basso con Paredes, che sviluppa l’azione. Il Bologna, invece, cerca frequentemente gli esterni, soprattutto Dominguez, che riesce sempre a puntare e saltare l’uomo, qualunque sia la posizione di campo in cui si trovi.

La prima occasione è per il Bologna: Dallinga, oggi preferito a Castro, si gira in un fazzoletto di campo, ma Svilar è pronto e para.

La Roma si affida ora a Dovbyk, che con le sue sponde preziose e i suoi cambi di fronte riesce a dare profondità alla squadra, proprio come nella partita contro la Lazio.

Poi la Roma riesce a farsi vedere in attacco, ma spreca prima con un tiro di Paredes da fuori e poi con un colpo di testa di Dovbyk.

Continua a pressare la Roma che, grazie a un errore di Lucumi, riesce a crearsi una buona occasione con Dybala, che però colpisce col destro da posizione defilata e manda alto.

La prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0.

Nel secondo tempo, come dice il titolo, succede di tutto.

Infatti, c’è subito una buona occasione per il Bologna in contropiede, ma Paredes rimonta Dominguez, autore di una partita perfetta, e manda il pallone in fallo laterale.

Al 58’, passa la Roma.

Kone strappa il pallone a centrocampo, portandosi via due avversari, e allarga per Saelemaekers.

Proprio l’ex, rientra sul sinistro e punisce Skorupski, non perfetto nell’intervento, per lo 0-1 Roma.

Saelemaekers non esulta, avendo trovato il gol del vantaggio, il quarto del suo campionato.

Non ha però il tempo di chiedere scusa ai tifosi rossoblu, che perde un pallone sanguinoso a centrocampo, permettendo a Dominguez di andare in contropiede. Dominguez brucia in velocità sia lo stesso belga che Paredes.

L’argentino poi allarga su Odgaard, che mette dentro.

A centro area c’è Dallinga tutto solo, che stoppa e calcia col destro, toccando Svilar con la gamba, ma non basta a evitare il pareggio, tre minuti dopo il vantaggio, al 61’.

Batte la Roma il calcio d’inizio, ma perde un altro pallone, su cui si avventa ancora Dominguez.

Stavolta è bravo Hummels a leggere la situazione e a mandare in calcio d’angolo.

Cross di Ferguson, colpisce di testa Lucumi, ma il pallone va a sbattere sul polso di Kone, e Abisso non ha dubbi: indica il dischetto.

Cinque minuti dopo essere passata in vantaggio, la Roma si ritrova sul pareggio, con Ferguson pronto a calciare il rigore.

Lo scozzese spiazza Svilar e porta il Bologna in vantaggio.

La Roma prova a reagire, ma il Bologna ha due importanti occasioni con Orsolini, che calcia addosso a Svilar tutte e due le volte, da ottima posizione.

Vuole il pareggio la Roma, e all’ultima palla del match trova il calcio di rigore.

Baldanzi batte un calcio d’angolo, e Ndicka colpisce di tacco.

Sul colpo dell’ivoriano, Lucumi colpisce di mano, ma inizialmente Abisso non vede l’infrazione.

Dopo le proteste e il check al monitor del VAR, assegna il penalty.

Date le assenze di Dybala e Paredes, sul pallone va Dovbyk.

L’ucraino, con il ghiaccio nelle vene, spiazza Skorupski e fa pareggiare la Roma al 98’, evitando un’altra sconfitta in trasferta.

Flavio Bussoletti

