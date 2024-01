23 Gennaio 2024

“Happiness Bastards Tour”: i Black Crowes in concerto a Milano il 27 Maggio

da rockol.it

Il ritorno della band e il nuovo album

Dopo 15 anni di attesa, i Black Crowes fanno il loro ritorno musicale con il nuovo album “Happiness Bastards”. La band, guidata dai fratelli Robinson, ha annunciato che il tour del 2024 toccherà trentacinque città in Europa e Nord America la prossima primavera per presentare dal vivo le tracce del loro atteso ritorno discografico.

“Happiness Bastards Tour”: i Black Crowes in concerto a Milano il 27 Maggio – La tappa italiana a Milano

L’Happiness Bastards Tour prenderà il via il 2 aprile alla Grand Ole Opry House di Nashville, per poi fare tappa anche in Italia il 27 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sarà un’occasione imperdibile per i fan italiani della band, unica data nel nostro Paese durante questo tour eccezionale.

Vendita dei biglietti

Per garantire un’opportunità anticipata ai fan più accaniti, i biglietti saranno disponibili per gli iscritti al fan club della band a partire dalle 10:00 di oggi, 23 gennaio. Successivamente, saranno resi disponibili per i seguaci della band su Spotify e per i titolari della card Tam Together del Teatro Arcimboldi Milano dalle 10:00 del 25 gennaio fino alle 22:00 dello stesso giorno. Le vendite generali apriranno ufficialmente sul circuito Ticketone alle 10:00 di venerdì 26 gennaio.

“Happiness Bastards Tour”: i Black Crowes in concerto a Milano – Dichiarazioni del frontman Chris Robinson

Chris Robinson, il carismatico frontman della band, esprime il suo entusiasmo per l’Happiness Bastards Tour: “Spero che tutti siano pronti a fare rock & roll insieme a noi questa primavera! Siamo entusiasti di suonare le canzoni del nostro nuovo album insieme ad alcuni pezzi più profondi, cover succose e tutte le canzoni che vuoi ascoltare!”.

Dettagli del concerto a Milano

Il concerto del 27 maggio a Milano presso il Teatro degli Arcimboldi inizierà alle ore 21:00. I prezzi dei biglietti variano a seconda della posizione nel teatro:

Poltronissima: € 86,96 + prev.

Platea Bassa Gold: € 78,26 + prev.

Platea Bassa II: € 69,57 + prev.

Platea Alta: € 60,87 + prev.

Prima Galleria: € 52,17 + prev.

Seconda Galleria: € 43,48 + prev.

Un’esperienza musicale da non perdere

Il ritorno dei Black Crowes e la tappa a Milano rappresentano un evento imperdibile per gli appassionati di musica rock. Sarà un’occasione unica per vivere dal vivo le emozioni delle nuove tracce dell’album “Happiness Bastards” e rivivere i grandi successi della band che ha segnato un’epoca nella storia della musica.

