22 Gennaio 2024

Claudio Baglioni annuncia il ritiro: “Non voglio diventare una macchietta”

da ilgiornale.it

Il celebre cantautore italiano Claudio Baglioni ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica con un’inattesa dichiarazione al Forum di Assago, dopo una carriera straordinaria di 60 anni. L’artista, noto per successi indelebili come “Questo piccolo grande amore” e “Strada facendo”, ha condiviso la sua decisione di concludere la sua attività entro il 2026.

Un viaggio di 60 anni

Baglioni ha iniziato il suo percorso nel 1964, salendo sul palco per la prima volta a Centocelle nella piazza San Felice da Cantalice. “Sono 60 anni da allora e 55 dal mio primo disco del 1969”, ha dichiarato l’artista, sottolineando il lungo cammino intrapreso sin dall’inizio della sua carriera.

Affermando di aver tagliato il traguardo, Baglioni ha espresso il desiderio di concedersi “i prossimi mille giorni” per un giro d’onore, il cosiddetto “giro della vittoria”. Questo annuncio ha aggiunto un tocco di emozione alla saletta del Forum di Assago, dove l’artista di 72 anni ha condiviso il suo piano di concludere la sua attività in modo graduale, con gli ultimi spettacoli a un ritmo più rilassato.

La fine di un’epoca

La notizia del ritiro di Baglioni ha segnato la fine di un’epoca nella musica italiana. Con il disco più venduto di sempre, “La vita è adesso”, e una serie di canzoni intramontabili, Baglioni ha lasciato un’impronta indelebile nella storia musicale del paese.

Decidere di ritirarsi dopo una carriera così lunga e ricca di successi non è un passo facile. Baglioni, tuttavia, cita il consiglio di suo padre: “Dal ring si scende quando si è ancora vincenti, non quando si è suonati”. Concludendo un tour di oltre centocinquanta concerti, l’artista ha dimostrato di mantenere il suo spirito vincente fino all’ultimo.

Progetti futuri

Nonostante il ritiro imminente, Baglioni non esclude la possibilità di nuovi progetti. Ammette che potrebbe continuare a scrivere, ma probabilmente non canzoni, definendole “pietre dure difficilissime da lavorare”. L’artista, che ha già annunciato la vendita del suo catalogo alla Sony, sembra rivolgere lo sguardo al futuro con un mix di riflessione e anticipazione.

Addio a Sanremo?

Baglioni, che ha avuto un ruolo significativo nel Festival di Sanremo, non sembra incline a tornare sull’iconico palco dopo il 2026. Con una carriera iniziata nel 1951, lo stesso anno del festival, ha partecipato come ospite e direttore. Tuttavia, ora indica che il suo legame con Sanremo potrebbe arrivare a una conclusione definitiva.

Il countdown inizia

Con il ritiro alle porte, Baglioni avvia il suo “canto alla rovescia”. Mentre molti si chiedono il motivo di questa decisione, l’artista suggerisce che ritirarsi è una scelta per evitare di diventare una “macchietta”, perdendo il controllo della propria immagine pubblica.

Riflessioni sulla carriera

Concludendo la conferenza, Baglioni riflette sulla sua lunga carriera e sulla sua migliore canzone. Scherzando, afferma di aver bisogno di aiuto per fare la scelta, ma alla fine indica “Strada facendo” come la canzone che meglio rappresenta il suo incessante cammino, sottolineando che il “facendo” è una speranza che questo viaggio non finisca mai.

