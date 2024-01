24 Gennaio 2024

Mahmood tra Sanremo 2024 e il curioso annuncio del nuovo album su TikTok

da dilei.it

Un annuncio fuori dall’ordinario

Con l’imminente arrivo del Festival di Sanremo, numerosi artisti in gara non solo si preparano per salire sul palco dell’Ariston ma si dedicano anche alla creazione di nuova musica per deliziare i propri fan. Mahmood, in questo contesto, non fa eccezione. Il cantante ha annunciato il lancio del suo terzo album, “Nei letti degli Altri”, in un modo decisamente unico.

Mahmood tra Sanremo 2024 e il curioso annuncio del nuovo album su TikTok -L’innovativo annuncio su TikTok

Mahmood ha deciso di attirare l’attenzione dei suoi fan non solo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, ma anche per il prossimo rilascio del suo terzo album, “Nei letti degli Altri”, previsto per il 16 febbraio, pochi giorni dopo la conclusione del festival. In un annuncio insolito, il cantante ha tenuto una diretta su TikTok in cui i fan lo hanno visto addormentato.

Il video inusuale è parte di una campagna promozionale che è stata anticipata da installazioni artistiche per le strade di Milano, Roma e Napoli, invase da vecchi materassi con frasi come: “Sembravamo impazziti… siamo mai stati felici?”, “Scusa se non ricordo mai il tuo compleanno” e “Mi chiedevo un giorno se avrei mai guadagnato per invitare degli amici a cena”. A dare un senso a tutto ciò, la copertina dell’album che mostra un Mahmood “artificiale” seduto su un letto fluttuante.

“Nei letti degli altri”: il nuovo album di Mahmood

Il terzo album di Mahmood, dopo “Gioventù Bruciata” del 2018 e “Ghettolimpo” del 2021, promette di essere un progetto intimo e introspettivo. L’album esplora la ricerca della profondità misteriosa dei sentimenti all’interno del letto, uno spazio personale che amplifica le emozioni e in cui ci si confronta con la propria interiorità e con i rapporti umani.

Mahmood tra Sanremo 2024 e il curioso annuncio del nuovo album su TikTok – La canzone di Mahmood a Sanremo: “Tuta Gold”

Il nuovo album di Mahmood prenderà vita sulle onde radio e sulle piattaforme di streaming subito dopo la sua esibizione a Sanremo 2024, dove presenterà il brano “Tuta Gold”. Parlando dell’origine del pezzo, scritto in collaborazione con Jacopo Etorre e Francesco Catitti, noto come Katoo, Mahmood ha raccontato: “Tuta Gold è nata questa estate a Orosei perché è venuto Katoo a trovarmi e quindi abbiamo creato questo piccolo nostro studio nell’airbnb dove lui alloggiava e tutti i pomeriggi prima di andare al mare ci beccavamo per scrivere, addirittura la strofa era totalmente diversa e l’abbiamo cambiata solo due volte, il ritornello invece è stato molto più complicato, ne ho scritti cinque di ritornelli e facevano tutti schifo.”

Conclusioni sulla genesi del brano

Una genesi non semplice per un pezzo che, considerando il talento di Mahmood e le sue precedenti performance al festival, sembra destinato a diventare un altro grande successo. L’artista italiano continua a sorprendere il pubblico non solo con la sua musica ma anche con le modalità innovative con cui annuncia i suoi progetti, dimostrando la sua continua sperimentazione artistica.

