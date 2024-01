Un annuncio esplosivo a “Viva Rai 2” di Fiorello

In una recente trasmissione di “Viva Rai 2”, condotta da Fiorello, Amadeus ha dato il via a un turbine di anticipazioni emozionanti per Sanremo 2024. L’attenzione è stata catturata da omaggi commoventi a Pino Mango, Luigi Tenco ed Ennio Morricone, che hanno preparato il terreno per l’arrivo di ospiti di calibro come Gianna Nannini, Riccardo Cocciante e Roberto Vecchioni. Vediamo nel dettaglio i duetti e le cover che illumineranno la serata di venerdì 9 febbraio al Festival di Sanremo.

“Sanremo 2024” Amadeus svela i duetti della serata cover a “Viva Rai 2” – Omaggi e tributi: Mango, Tenco, Morricone

La serata sarà intrisa di omaggi che onoreranno le figure iconiche della musica italiana. Pino Mango, figura amata e indimenticata, verrà ricordato con affetto, mentre il ricordo di Luigi Tenco e Ennio Morricone verrà celebrato con tributi toccanti e rispettosi.

“Sanremo 2024” Amadeus svela i duetti della serata cover – Il cast dei duetti: una lineup eccezionale

L’eclettica line-up di duetti promette un’esperienza musicale unica e coinvolgente per il pubblico di Sanremo 2024. Diverse collaborazioni accattivanti sono in programma, ciascuna impreziosita dalla presenza di artisti di calibro internazionale.

Alessandra Amoroso e Boomdabash: un medley coinvolgente

La voce potente di Alessandra Amoroso si unirà agli accattivanti ritmi dei Boomdabash in un medley che promette di lasciare il pubblico senza fiato.

Alfa e Roberto Vecchioni: “Sogna, Ragazzo, Sogna”

Alfa, accompagnato da Roberto Vecchioni, presenterà una versione incantevole di “Sogna, Ragazzo, Sogna”, un classico senza tempo di Vecchioni.

Angelina Mango e l’Orchestra di Roma: “La Rondine”

Angelina Mango si esibirà con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma in una toccante interpretazione di “La Rondine” di Pino Mango.

Annalisa e Coro Artemia: “Sweet Dreams”

Annalisa si unirà al Coro Artemia e ai Rappresentante di Lista in un affascinante adattamento di “Sweet Dreams” degli Eurythmics.

BigMama: Un Medley Energico con “Lady Marmalade”

BigMama accenderà il palco con un medley coinvolgente di “Lady Marmalade” insieme a Gaia, La Niña e Sissi.

Bnkr44 e Pino D’Angiò: “Quale Idea”

I Bnkr44 duetteranno con Pino D’Angiò in un’intrigante versione di “Quale Idea”.

Clara e Ivana Spagna: “Il Cerchio della Vita”

Clara e Ivana Spagna si uniranno al coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino in una magica interpretazione di “Il Cerchio della Vita”.

Dargen D’Amico e BabelNova Orchestra: Un Tributo a Ennio Morricone

Dargen D’Amico si esibirà con la BabelNova Orchestra in un grande tributo al maestro Ennio Morricone.

Diodato e Jack Savoretti: “Amore che Vieni, Amore che Vai”

Diodato duetterà con Jack Savoretti in un’intensa esecuzione di “Amore che Vieni, Amore che Vai” di Fabrizio De André.

Emma e Bresh: un medley vibrante di Tiziano Ferro

Emma e Bresh daranno vita a un medley dinamico dedicato ai successi di Tiziano Ferro.

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani: “Che Sia Benedetta” e “Occidentali’s Karma”

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani si uniranno per interpretare “Che Sia Benedetta” e “Occidentali’s Karma”.

Fred De Palma e Eiffel 65: un medley elettrizzante degli Eiffel 65

Fred De Palma si esibirà con gli Eiffel 65 in un medley che farà rivivere i successi della band.

Gazzelle e Fulminacci: “Notte Prima degli Esami”

Gazzelle duetterà con Fulminacci in una coinvolgente esecuzione di “Notte Prima degli Esami” di Antonello Venditti.

Geolier, Guè, Luchè e Gigi D’Alessio: “Strade” – Un Medley Coinvolgente

Geolier, Guè, Luchè e Gigi D’Alessio collaboreranno in un medley intitolato “Strade”, che spazierà attraverso diverse canzoni coinvolgenti.

Ghali e Rat Chopper: “Italiano Vero” – Un Tributo Coinvolgente

Ghali si esibirà con il noto produttore tunisino Rat Chopper in un medley intitolato “Italiano Vero”, promettendo un tributo coinvolgente.

Il Tre e Fabrizio Moro: un medley dei successi di Moro

Il Tre si unirà a Fabrizio Moro per un emozionante medley dedicato ai successi del cantautore.

Il Volo e Stef Burns: “Who Wants to Live Forever”

Il Volo, accompagnato da Stef Burns, regalerà al pubblico un’interpretazione magistrale di “Who Wants to Live Forever” dei Queen.

Irama e Riccardo Cocciante: “Quando Finisce un Amore”

Irama e Riccardo Cocciante porteranno in scena un toccante adattamento di “Quando Finisce un Amore”.

La Sad e Donatella Rettore: “Lamette” – Un Tributo Unico

La Sad si unirà a Donatella Rettore in un medley che omaggia la straordinaria carriera dell’artista.

Loredana Bertè e Venerus: “Ragazzo Mio”

Loredana Bertè collaborerà con Venerus in una toccante interpretazione di “Ragazzo Mio” di Luigi Tenco.

Mahmood e Tenores di Bitti: “Come è Profondo il Mare”

Mahmood si esibirà con i Tenores di Bitti in una versione suggestiva di “Come è Profondo il Mare” di Lucio Dalla.

Maninni e Ermal Meta: “Non Mi Avete Fatto Niente”

Maninni si unirà a Ermal Meta per una commovente esecuzione di “Non Mi Avete Fatto Niente”.

Mr.Rain e Gemelli Diversi: “Mary” – Un Medley Coinvolgente

Mr.Rain collaborerà con i Gemelli Diversi in un medley coinvolgente intitolato “Mary”.

Negramaro e Malika Ayane: “Canzone del Sole”

Negramaro si unirà a Malika Ayane in un’appassionante interpretazione di “Canzone del Sole” di Battisti.

Renga e Nek: un medley delle loro canzoni

Renga e Nek regaleranno al pubblico un medley coinvolgente delle loro canzoni più amate.

Ricchi e Poveri con Paola e Chiara: “Sarà Perché Ti Amo” e “Mamma Maria”

I Ricchi e Poveri si esibiranno con Paola e Chiara in una performance che riporterà in vita i successi “Sarà Perché Ti Amo” e “Mamma Maria”.

Rose Villain e Gianna Nannini: un medley coinvolgente

Rose Villain si unirà a Gianna Nannini in un medley coinvolgente che promette di scuotere il palco di Sanremo.

Sangiovanni e Aitana: Un Medley di “Farfalle” e “Mariposas”

Sangiovanni collaborerà con Aitana in un medley coinvolgente di “Farfalle” e “Mariposas”.

Santi Francesi e Skin: “Hallelujah”

I Santi Francesi si esibiranno con Skin in un’interpretazione emozionante di “Hallelujah”.

The Kolors e Umberto Tozzi: Un Medley dei Grandi Successi di Tozzi

The Kolors si esibiranno con Umberto Tozzi in un medley che rievoca i più grandi successi dell’artista.

“Sanremo 2024” Amadeus svela i duetti della serata cover a “Viva Rai 2” – Sanremo 2024 svela una serata di pura magia musicale

Con una lineup così eclettica e ricca di talenti, Sanremo 2024 promette una serata di puro spettacolo e emozione. I duetti e le cover proposti dai vari artisti contribuiranno a creare un’esperienza unica che rimarrà impressa nella memoria degli spettatori. La combinazione di voci potenti, interpretazioni appassionate e omaggi sentiti rende questa edizione del Festival di Sanremo un evento da non perdere. Restiamo con il fiato sospeso, pronti a lasciarci trasportare dalle meraviglie musicali che Amadeus e gli artisti hanno in serbo per noi.

