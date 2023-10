20 Ottobre 2023

Giorgia Meloni conclude la sua relazione con Andrea Giambruno: l’annuncio su Instagram

Giorgia Meloni conclude la sua relazione con Andrea Giambruno: l’annuncio su Instagram

da open.online

L’opinione pubblica italiana è scossa dalla notizia della fine della relazione tra Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, e il suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno. Questo annuncio è avvenuto attraverso un post pubblico su Instagram. I social, ormai, del resto, sono sempre più utilizzati per esprimere emozioni e notizie personali. La coppia aveva condiviso quasi un decennio insieme e ha una figlia di sette anni di nome Ginevra.

Nel suo messaggio, Giorgia Meloni ha espresso gratitudine per gli anni trascorsi con Andrea Giambruno, riconoscendo sia i momenti felici che le sfide che hanno affrontato insieme. In particolare, ha sottolineato il valore più grande della loro unione, la figlia Ginevra. La premier ha ringraziato Giambruno per averle dato il dono più prezioso della sua vita, sottolineando la sua importanza nella loro storia.

Tuttavia, Meloni ha anche dichiarato che le strade della coppia si sono separate da tempo e che è giunto il momento di riconoscerlo ufficialmente. Questa decisione è stata comunicata con una nota di maturità e rispetto reciproco. In un mondo in cui le relazioni personali delle figure pubbliche spesso finiscono sotto la lente d’ingrandimento, Meloni ha promesso di difendere la loro amicizia. E, soprattutto, di proteggere il benessere di Ginevra. Quest’ultima è una bambina di sette anni che ama entrambi i genitori, e Meloni ha sottolineato il suo impegno a preservare il loro legame genitoriale.

Nel concludere il suo annuncio, Giorgia Meloni ha aggiunto un post scriptum di notevole risonanza. “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra. E la goccia è solo acqua.” Questa dichiarazione sembra essere un riferimento alle sfide e alle critiche che potrebbe affrontare durante questo momento delicato. Soprattutto considerando il suo ruolo pubblico nella politica italiana.

Tuttavia, è importante capire da cosa nasce l’annuncio di Meloni. Ieri sera, infatti, il noto programma satirico Striscia la Notizia ha mandato in onda un nuovo fuorionda che coinvolge Andrea Giambruno. Questo fuorionda è avvenuto dietro le quinte del programma di Giambruno, “Diario del giorno,” trasmesso su Rete 4.

Le dichiarazioni di Giambruno in questo fuorionda sono state considerate ancora più sconvolgenti rispetto a quelle emerse nei giorni precedenti. Il conduttore sembra fare avanzamenti inappropriati a giovani collaboratrici del programma. Sollevando preoccupazioni sulla sua condotta professionale. La conversazione contiene proposte scurrili e inadeguate, inclusa l’ipotesi di coinvolgere più persone in situazioni intime.

Questo nuovo sviluppo ha suscitato indignazione tra il pubblico e nei media italiani. La condotta di Giambruno è stata ampiamente criticata e giudicata inappropriata. È ancora incerto come la rete Mediaset e il programma “Diario del giorno” risponderanno a questa situazione. E quali saranno le conseguenze professionali per Giambruno.

ISRAELE SCATENA NUOVE OFFENSIVE NELLA STRISCIA DI GAZA: L’INSTABILITA’ CONTINUA