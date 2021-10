“Fondazione” scheda e recensione della serie tv Apple Tv

Disponibile su: Apple Tv

Genere: Fantascienza, drammatico

Anno: 2021

Ideatore: David S. Goyer

Cast: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann

Paese: USA

Durata: 61-69 minuti

Episodi: 10

Voto (media ponderata): ♥♥♥ (su 5)

La trama

Adattamento della saga letteraria il Ciclo delle Fondazioni, firmata del padre della fantascienza, Isaac Asimov. Hari Seldon, lo psicostoriografo più prestigioso dell’Impero Galattico scopre dai suoi studi che l’Impero è destinato a decadere. E decide di preservare lo scibile umano e galattico inviando un gruppo di scienziati sul pianeta Terminus. Per avviare un gigantesco progetto noto come Enciclopedia Galattica per dare una guida alle generazioni che verranno.

“Tenendo il pubblico a distanza, la serie rende anche molto più difficile connettersi con uno qualsiasi dei personaggi, nonostante alcune solide performance dell’intero cast.” Chancellor Agard per Entertainment Weekly

“Se Foundation funziona per voi dipenderà dal vostro rapporto con la fantascienza. Se sei un appassionato, già esperto degli scritti di Asimov o dei classici del genere, è probabile che sia molto più facile da digerire.” Wenlei Ma per News.com.au

“La recitazione e la sceneggiatura sono standard per il genere: neutra, senza passione, che raggiunge una leggera pomposità. Per il momento è lasciato a Pace e Harris il compito di fare scintille.” Suzi Feay per Financial Times

“Una delle imprese più impressionanti della serie è quella di non farvi mai dimenticare che si tratta di individui condizionati dagli eventi di tutta la galassia.” Nick Wanserski per AV Club

“Non c’è molto che regga nella serie, né emotivamente né narrativamente. Ci sono relazioni di causa-effetto tra un evento e l’altro, ma sono distribuite su scene molto lunghe.” New York Mag/Vulture Staff per New York Magazine/Vulture

“Non dovremmo stare seduti per ore davanti ad una serie che ci fa girare la testa per arrivare a cose come questa, che ci intrattengono e ci sfidano. Ma in questo caso, la pazienza paga.” Judy Berman per TIME Magazine

“Una marcia forzata e totalmente priva di humour nella storia della fantascienza.” Neal Pollack per Book & Film Globe

“Se la serie è animata dalla passione per qualcosa, è la chiarezza edificante della scienza e della matematica… Una scena con Gaal è letteralmente un montaggio matematico che è sensuale come tutto ciò che accade a letto.” Ben Lindbergh per The Ringer

“Speriamo che la serie trovi i suoi punti fermi e la sua identità nei prossimi episodi.” Lewis Knight per Daily Mirror (UK)

“”Foundation” ha lo scopo di far respirare i punti di trama apparentemente infiniti di Asimov. Anche così, è difficile da digerire, anche se i creatori David S. Goyer e Josh Friedman meritano i complimenti per aver fatto lo sforzo di raggiungere l’impossibile.” Andy Crump per The Playlist

“Foundation cerca di raggiungere il maggior numero possibile di obiettivi fin dall’inizio, il che è preoccupante all’inizio. Speriamo che questa esposizione nervosa serva solo a lanciare la serie, e che la storia migliori da qui.” Daniel Hart per Ready Steady Cut

“Privo di arguzia o di consapevolezza di sé, il futuro dei robot di Goyer è freddo come ci si aspetterebbe da un’avventura spaziale che in realtà è tutta sull’algebra.” Paul M. Bradshaw per NME

