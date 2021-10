“Sex Education 3” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Commedia drammatica, dramma adolescenziale

Anno: 2021

Ideatore: Laurie Nunn

Cast: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Kedar Williams-Stirling, Aimee-Lou Wood

Paese: Regno Unito

Durata: 47-60 minuti

Episodi: 8

Voto (media ponderata): ♥♥♥♥1/2 (su 5)

La trama

È un nuovo anno al liceo Moordale. Otis è ormai un adulto consapevole di sé che fa sesso occasionale, Eric e Adam sono ufficialmente insieme. Mentre Jean affronta da sola la gravidanza. La nuova preside Hope cerca di riportare la Moordale all’eccellenza. Aimee scopre il femminismo e impara ad accettare se stessa. Jackson ha una nuova cotta. Mentre rimane irrisolta la questione del messaggio vocale scomparso che Otis aveva inviato a Maeve.

“Sex Education 3” scheda e recensione della serie tv Netflix – Le recensioni

“Tutti i giovani attori brillano, ma nessuno di loro più di Ncuti Gatwa, che interpreta Eric con un’energia e una resilienza che è stimolante da guardare. In questa stagione, Gatwa non è solo una gioia; porta più sfumature e autenticità che mai.” Matthew Gilbert per Boston Globe

“Stagione sotto la media, ma ancora valida e piacevole.” Lucy Mangan per Guardian

“La magia della serie rimane il fatto che niente di “pesante” si sente mai come se fosse retorico, pedante o maldestro. Infatti, la leggerezza del tocco fa tutto.” Phoebe Luckhust per London Evening Standard

“Sex Education, ancora una volta, riesce nella difficile impresa di essere sia divertente che istruttivo.” Michael Blackmon per BuzzFeed News

“Ciò che tiene insieme il tutto è la reale sensazione che, per quanto tutto questo sia divertente per lo spettatore, quando sei a quell’età, in quel momento, tutto sembra titanicamente importante.” Benji Wilson per Daily Telegraph (UK)

“Nel complesso, è un soddisfacente ritorno di stagione che suggerisce che Sex Education avrebbe ancora storie da raccontare in una quarta (e, data l’età dei personaggi, presumibilmente finale) stagione.” Alan Sepinwall per Rolling Stone

“La terza stagione di Sex Education è, francamente, fantastica, con una grande sceneggiatura, regia e interpretazioni forti. È da vedere assolutamente.” Jean Henegan per Pop Culture Maniacs

“Questa stagione è intrattenimento nella sua forma più pura. È cruda, senza timori e brillante nel modo in cui tratta i suoi personaggi.” Austin Burke per Austin Burke/Flick Fan Nation

“La serie ha problemi a mantenere la mole di storia che coinvolge così tanti personaggi, e sfortunatamente, qualsiasi singola analisi della stagione semplicemente non può coprirla tutta. Ogni storia vale la pena di essere vista, però.” Erin Allen per Tell-Tale TV

“Nessuna serie attualmente in TV è così innovativa come Sex Education. Questo la rende un gioiello.” Reyzando Nawara per The Spool

“La terza stagione di Sex Education è piena di attenzioni per lo spettatore devoto – ma questo va a suo merito così come a suo danno. Stanno andando oltre i limiti, ma Sex Education fornisce un mondo che permette loro di cavarsela.” Tilly Pearce per Entertainment Daily

“Sex Education ritorna con un’altra stagione meravigliosamente sconcia e divertente, piena di personaggi amabili e di inclusione profonda. Come il personaggio di Otis, lo show è strafatto di ormoni e sorprendentemente intelligente.” Matt Fowler per IGN Movies

