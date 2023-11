7 Novembre 2023

Festa di compleanno di Cristian Totti: il padre Francesco escluso dagli invitati

da corriere.it

Nel mondo del calcio, Francesco Totti è una leggenda vivente, un’icona del calcio italiano e uno dei giocatori più amati e rispettati. Tuttavia, di recente, i riflettori spesso finiscono non sui suoi successi sul campo, ma sul gossip che lo riguarda. Ad esempio, la sua assenza alla festa di compleanno di suo figlio Cristian, che ha compiuto 18 anni ieri, 6 novembre. Questo articolo esplorerà la sorprendente assenza di Francesco Totti all’evento e i rapporti complicati tra l’ex capitano giallorosso e la sua ex moglie, Ilary Blasi.

Un compleanno da festeggiare

Il 6 novembre 2023 è un giorno speciale per Cristian Totti, figlio maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giovane ha, infatti, festeggiato il suo 18º compleanno, un traguardo significativo nella vita di un ragazzo. La festa aveva un’organizzazione molto curata grazie sua madre, Ilary Blasi, e vedeva la partecipazione di amici e parenti, creando un’atmosfera gioiosa e festosa.

L’assenza di Francesco Totti

Tuttavia, un elemento notevole ha caratterizzato questa festa: l’assenza del padre di Cristian, Francesco Totti. Questo dettaglio non è passato inosservato e ha suscitato diverse domande e speculazioni tra i presenti. L’ex capitano della Roma non ha dato buca a suo figlio, ma non era presente nella lista degli invitati alla festa, poiché tale lista portava la firma di Ilary Blasi, che ha organizzato il party a sorpresa.

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi

I rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono da sempre oggetto di grande attenzione mediatica, e in particolare negli ultimi anni. La coppia ha attraversato una separazione molto chiacchierata e il divorzio è in corso, con un’udienza fissata per il 24 gennaio. La disputa tra i due ex coniugi riguarda vari aspetti, tra cui la divisione dei beni e persino la contesa su alcuni orologi Rolex.

Tuttavia, nonostante queste controversie, Totti ha sempre dimostrato un forte legame con suo figlio Cristian, che sembra somigliargli non solo fisicamente, ma anche per quanto riguarda la personalità. Questo rende ancora più sorprendente la sua esclusione dagli invitati alla festa di compleanno di suo figlio.

La festa e gli invitati

La festa di compleanno di Cristian Totti è stata organizzata con grande cura e attenzione ai dettagli. La lista degli invitati comprendeva amici e parenti, tra cui le zie Silvia e Melory, le sorelle Chanel e Isabel. E la fidanzata di Cristian, Melissa Monti. La serata è stata allietata da una cena deliziosa con polpette, burrata, mini hot-dog, tortelli e babà. Oltre a una torta a più piani, fuochi d’artificio, musica dal vivo e balli, creando un’atmosfera festosa e gioiosa.

La partecipazione di Francesco Totti

Nonostante la sua assenza fisica alla festa, Francesco Totti ha mostrato il suo affetto per suo figlio Cristian attraverso i social media. Pubblicando una foto di loro due insieme con una dedica speciale: “Auguri amore mio, ti auguro tutto quello che desideri.”

