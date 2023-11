6 Novembre 2023

Addio ad Andrea Iovino l’attore di “Pinocchio” di Garrone: lutto nel mondo dello spettacolo napoletano

da tg24.sky.it

Nel mondo dello spettacolo napoletano e oltre, il 6 novembre 2023, è un giorno di lutto. All’età di soli 38 anni, infatti, l’attore Andrea Iovino ci ha lasciato, e ora c’è un vuoto nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di godere del suo talento.

Un talento versatile e carismatico

Andrea Iovino, quindi, era un attore versatile e carismatico, con una presenza scenica che non passava inosservata. Nato a Nola, la sua città natale, aveva conquistato il pubblico non solo con il suo talento e la capacità di trasformarsi in una vasta gamma di personaggi.

Iovino era particolarmente noto per le sue apparizioni in programmi televisivi, tra cui il popolare programma comico di Rai 2, “Made in Sud”. E il talent show di successo in onda su Canale 5, “Tu si Que Vales.” La sua presenza scenica, il suo umorismo e la sua autenticità lo avevano reso un volto ben noto nel panorama televisivo italiano.

Un ruolo indimenticabile in “Pinocchio” di Garrone

Ma è il suo ruolo nel film “Pinocchio,” diretto da Matteo Garrone e basato sul celebre racconto di Carlo Collodi, che ha segnato un momento significativo nella sua carriera. Nel film, Iovino dimostrò ancora una volta la sua versatilità come attore. Il film fu un grande successo e ha permesso a Iovino di affermare ulteriormente la sua presenza sul grande schermo.

Un impegno costante sul palcoscenico del teatro

Nonostante il successo televisivo e cinematografico, Andrea Iovino aveva una profonda connessione con il teatro. Aveva preso parte allo spettacolo “Masaniello Revolution,” un lavoro teatrale del cantautore partenopeo Sal Da Vinci, messo in scena l’anno scorso nel prestigioso teatro Augusteo di Napoli. La sua passione per le arti performative era evidente in ogni sua interpretazione. E il suo impegno costante sul palcoscenico gli fece guadagnatre l’ammirazione e il rispetto della comunità teatrale.

Addio a un “uomo giusto e onesto”

La notizia della morte di Andrea Iovino è annunciata dai suoi familiari, lasciando il mondo dello spettacolo e i suoi fan in lutto. Sul manifesto funebre che annuncia la sua morte, è scritto che Iovino era un “uomo giusto e onesto,” un elogio che riflette la sua reputazione come persona integra e di grande cuore.

Esequie a Nola

Oggi pomeriggio si terranno le esequie di Andrea Iovino a Nola, la sua città natale. La cerimonia funebre avrà luogo nel cimitero cittadino. Dove amici, parenti e fan avranno l’opportunità di dare l’ultimo saluto all’amato attore.

L’addio ad Andrea Iovino rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo e per tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Il suo talento e la sua presenza rimarranno indelebili nei cuori di coloro che hanno apprezzato il suo lavoro e il suo spirito caloroso.

