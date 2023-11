8 Novembre 2023

Jennifer Aniston devastata dalla morte di Matthew Perry: amici preoccupati per la star di “Friends”

da ilmessaggero.it

Introduzione

Jennifer Aniston, la celebre attrice conosciuta per il suo ruolo di Rachel nella popolare sitcom “Friends,” è al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla morte improvvisa di Matthew Perry. Suo caro amico e compagno di scena nella serie. La notizia ha scosso profondamente Aniston, che non esce più di casa, ha perso cinque chili e sembra completamente devastata. I suoi amici sono preoccupati per il suo benessere emotivo, soprattutto dopo la perdita del padre e ora di Perry. In questo articolo, esploreremo l’amicizia tra Jennifer Aniston e Matthew Perry, il lutto che sta vivendo, e il suo impatto sulla sua vita.

Un’Amicizia Speciale

Jennifer Aniston e Matthew Perry, nati a soli sei mesi di distanza, erano tra i più giovani del cast di “Friends” e avevano creato un legame speciale sin dall’inizio delle riprese della serie nel 1994. Perry ha rivelato in un libro di memorie del 2022 intitolato “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing” di essersi incontrato con Aniston per la prima volta tre anni prima dell’inizio della serie. E di aver tentato di uscire con lei, ma venne rifiutato. Tuttavia, questo rifiuto iniziale non ha impedito loro di sviluppare una solida amicizia durante i 10 anni trascorsi insieme sul set di “Friends.”

Durante il periodo in cui Matthew Perry ha lottato contro la sua dipendenza dalla droga, Jennifer Aniston fu un pilastro di supporto per lui. Un amico intimo dell’attrice ha condiviso con il DailyMail.com che durante i momenti più difficili della battaglia di Perry contro la dipendenza, Aniston fu chiaramente la persona che ha versato più lacrime per lui. La loro amicizia è cresciuta ulteriormente grazie a questa esperienza condivisa.

Il Funerale di Matthew Perry

La scorsa settimana, Jennifer Aniston e gli altri attori di “Friends,” tra cui Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, hanno partecipato al funerale di Matthew Perry. Al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, che si trova nelle vicinanze dei Warner Bros Studios, dove vennero girate le puntate della serie. Secondo quanto raccontato dagli amici di Aniston ai tabloid americani, durante la cerimonia funebre, l’attrice era irriconoscibile e visibilmente provata, piangendo a dirotto.

Il lutto e le preoccupazioni degli amici

La morte inaspettata di Matthew Perry ha colpito Jennifer Aniston profondamente. Gli amici sono preoccupati per il suo stato d’animo. Soprattutto alla luce del fatto che la perdita di Perry è arrivata in un momento in cui non si era ancora ripresa dalla morte del padre. Una fonte ha rivelato a Page Six del New York Post che Aniston è “completamente a terra”. E che, tra i sopravvissuti del cast di “Friends,” lei e Courteney Cox sono quelle che l’hanno presa peggio.

Conclusioni

La morte di Matthew Perry ha avuto un impatto devastante sulla vita di Jennifer Aniston, che si è rivelato essere un amico prezioso e un sostegno durante i momenti difficili. La sua perdita è un colpo ulteriore per l’attrice, che già stava affrontando il lutto per la morte di suo padre. Gli amici sono preoccupati per il suo stato emotivo, vista la profonda tristezza che sta attraversando. La loro amicizia speciale e il ruolo di supporto di Aniston durante la battaglia di Perry contro la droga rimarranno nei cuori dei fan di “Friends” come un ricordo duraturo dell’affetto e dell’amicizia tra i membri del cast.

