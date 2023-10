21 Ottobre 2023

EDITORIALE – Calcio doping e scommesse: ecco come la penso

Opinioni su Serie A e dintorni

In queste ultime, roventi settimane calcistiche è stata scritta una pagina nera della storia del calcio, che speriamo venga ‘strappata’ presto. I calciatori non stanno prendendo esempio dai loro ‘padri’, come Messi, Ronaldo, Maradona e Pelè. Loro pensavano al calcio come ad una passione e un divertimento. Di certo, non sentivano il peso delle prestazioni (e del portafoglio).

Da amante di questo sport e da calciatore in erba, posso dirmi molto deluso dal comportamento di questi ragazzi. Sì, sono deluso perché non me l’aspettavo. Non me l’aspettavo perché stiamo parlando di professionisti giovanissimi e, quindi, con molta carriera davanti. Perché, dunque, pensare al gioco d’azzardo o ricorrere al doping? Potevano ambire ad un futuro proficuo e pieno di emozioni, invece si sono rovinati da soli e nel momento cruciale del loro percorso sportivo. Potevano prendere il volo verso le prime conquiste, verso i primi trofei e, invece, è andata diversamente.

