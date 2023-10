20 Ottobre 2023

De Laurentiis smentisce le voci su Conte e svela un inatteso colpo di scena su Osimhen

De Laurentiis smentisce le voci su Conte e svela un inatteso colpo di scena su Osimhen

da gazzetta.it

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha affrontato le voci che circolavano riguardo ai presunti contatti con l’allenatore Antonio Conte e alla situazione contrattuale dell’attaccante Victor Osimhen. In una conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio. L’obiettivo di De Laurentiis era chiarire la posizione del club in un momento complesso per la squadra.

Il presidente ha iniziato la conferenza sottolineando l’importanza di una posizione chiara e definita, affermando che le scelte fatte questa estate sono state di sua responsabilità. Ha ammesso che sono stati commessi degli errori, ma ha ribadito il sostegno all’allenatore Rudi Garcia, definendo il cambiamento di guida “traumatico”. De Laurentiis ha affermato che le voci riguardo a un possibile licenziamento di Garcia sono inopportune e dannose per il morale della squadra.

De Laurentiis ha anche elogiato la direzione sportiva del club, confermando il suo buon rapporto con i principali dirigenti. Ha sottolineato che il ruolo di Cristiano Giuntoli non fu fondamentale nel processo di selezione dei giocatori. E ha dichiarato che le trattative con Victor Osimhen per il rinnovo del contratto sono attualmente in stallo. Ha ammesso che, sebbene sia sempre stato sereno con Osimhen, è necessario che entrambe le parti siano d’accordo per il rinnovo.

Il presidente ha poi parlato della sua presenza costante a Castel Volturno, il centro di allenamento del Napoli, negli ultimi giorni. Ha spiegato di essere tornato vicino alla squadra per fornire serenità e ha esortato a prendere decisioni con calma e senza fretta. De Laurentiis ha dichiarato che la squadra del Napoli è una realtà in continua evoluzione, che richiede cure quotidiane per funzionare senza intoppi. Ha anche rivelato di aver avuto colloqui individuali con i giocatori. Per ascoltarne le opinioni in un ambiente più aperto rispetto a un discorso collettivo.

TONALI E IL CASO SCOMMESSE: UN PATTEGGIAMENTO IMMINENTE, NESSUN DEBITO E UN PROBABILE ANNO DI STOP IN VISTA