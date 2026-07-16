16 Luglio 2026

Doc – Nelle tue mani stasera 16 luglio 2026 torna su Rai 1 con le repliche della terza stagione

Doc – Nelle tue mani stasera 16 luglio 2026: episodi, trama e streaming

Luca Argentero affronta nuovi ricordi negli episodi Risvegli e Lasciar andare

Doc – Nelle tue mani stasera su Rai 1

Doc – Nelle tue mani stasera torna nella prima serata di Rai 1. La rete ripropone la terza stagione della fiction con Luca Argentero. Il pubblico ritrova Andrea Fanti tra le corsie del Policlinico Ambrosiano. La programmazione riparte dai primi due episodi del terzo capitolo. Rai 1 trasmette “Risvegli” e “Lasciar andare” nella stessa serata. Le due puntate introducono nuovi problemi professionali e personali per Doc. Andrea deve gestire responsabilità importanti senza dimenticare i suoi pazienti. Intanto, alcuni ricordi perduti cominciano nuovamente ad affiorare nella sua mente. La replica offre così l’occasione di riscoprire una stagione decisiva.

A che ora inizia Doc – Nelle tue mani

Doc – Nelle tue mani comincia alle 21:30 su Rai 1. La fiction parte dopo il consueto appuntamento serale con Affari Tuoi. La programmazione prevede due episodi consecutivi della terza stagione. La serata dovrebbe terminare intorno alle 23:35, salvo variazioni. Rai 1 dedica quindi l’intera prima serata alla serie medical. Gli spettatori potranno seguire entrambe le puntate senza interruzioni settimanali. La collocazione conferma il valore della fiction nel palinsesto Rai. Doc ha infatti conquistato un pubblico molto ampio fin dal debutto. La messa in onda risulta confermata anche dalla programmazione ufficiale Rai.

La trama dell’episodio Risvegli

“Risvegli” apre la terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Andrea Fanti indossa nuovamente il camice da primario del reparto. Il medico deve affrontare subito numerose responsabilità e nuove pressioni. Una direttrice amministrativa minaccia infatti la stabilità della Medicina Interna. Doc cerca di difendere il reparto senza trascurare i pazienti. Tuttavia, un ricordo inatteso riemerge improvvisamente dalla sua memoria. Quell’immagine potrebbe cambiare la ricostruzione degli anni dimenticati. Andrea comprende così che il proprio passato nasconde ancora molte risposte. Il nuovo ricordo apre una vicenda destinata ad attraversare l’intera stagione.

La trama dell’episodio Lasciar andare

“Lasciar andare” prosegue il racconto dopo il nuovo ricordo di Andrea. La notizia modifica immediatamente gli equilibri all’interno del reparto. Agnese teme che la memoria possa destabilizzare la vita di Doc. La donna conosce infatti alcune verità ancora nascoste al suo ex marito. Damiano osserva invece le possibili conseguenze sulla vita di Giulia. Il rapporto tra Andrea e la dottoressa Giordano resta molto delicato. Intanto, il reparto affronta nuovi casi clinici e problemi amministrativi. La direttrice continua a esercitare una forte pressione sul personale medico. Doc deve quindi proteggere pazienti e colleghi dalle nuove minacce.

Andrea Fanti torna primario

La terza stagione riporta Andrea Fanti alla guida della Medicina Interna. Doc deve però imparare nuovamente a esercitare il ruolo di primario. La perdita della memoria ha cambiato profondamente il suo modo di lavorare. Prima dello sparo, Andrea appariva freddo, ambizioso e spesso distante. Dopo l’incidente, il medico ha riscoperto empatia e attenzione umana. Questa trasformazione rappresenta ancora il cuore della fiction Rai. Il nuovo incarico rischia però di allontanarlo dalla vicinanza ai pazienti. Andrea vuole dirigere il reparto senza perdere la propria nuova identità. Ogni decisione professionale diventa quindi anche una scelta personale.

I nuovi ricordi di Doc

La memoria rappresenta uno dei temi principali della terza stagione. Andrea ha perso dodici anni della propria vita dopo uno sparo. Da quel momento, il medico ha cercato di ricostruire relazioni e sentimenti. Alcuni ricordi continuano però a riaffiorare senza un ordine preciso. La nuova immagine emersa in “Risvegli” riguarda un periodo particolarmente doloroso. Agnese conosce dettagli che Andrea non riesce ancora a recuperare. La verità potrebbe cambiare il rapporto costruito dopo l’incidente. Doc desidera comprendere il passato, nonostante i possibili rischi. La ricerca delle risposte accompagna quindi i casi medici della stagione.

Il cast di Doc – Nelle tue mani 3

Luca Argentero interpreta ancora il protagonista Andrea Fanti. Matilde Gioli torna nel ruolo della dottoressa Giulia Giordano. Sara Lazzaro presta invece il volto ad Agnese Tiberi. Pierpaolo Spollon interpreta il medico Riccardo Bonvegna. Giovanni Scifoni veste nuovamente i panni di Enrico Sandri. Elisa Di Eusanio torna nel reparto come Teresa Maraldi. Marco Rossetti interpreta il dottor Damiano Cesconi. La stagione accoglie inoltre Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong. Il cast unisce così personaggi storici e nuovi giovani medici.

La storia vera che ha ispirato la fiction

Doc – Nelle tue mani nasce da una storia realmente accaduta. La fiction prende ispirazione dalla vicenda del medico Pierdante Piccioni. Un incidente provocò nel dottore una grave perdita della memoria. Piccioni dimenticò dodici anni della propria esistenza personale e professionale. La sua esperienza ha fornito il punto di partenza della serie. Gli sceneggiatori hanno poi costruito personaggi e vicende completamente televisive. Andrea Fanti condivide però con Piccioni il difficile percorso di ricostruzione. Entrambi devono conoscere nuovamente persone già presenti nella loro vita. Questa origine autentica aggiunge profondità emotiva alla storia del protagonista.

Doc – Nelle tue mani in diretta streaming

Doc – Nelle tue mani si può seguire anche in streaming. RaiPlay trasmette gratuitamente la diretta di Rai 1. Gli utenti possono accedere attraverso computer, smartphone oppure tablet. La piattaforma funziona anche su numerosi televisori collegati a Internet. Per seguire la diretta basta selezionare Rai 1 nella sezione dedicata. La registrazione gratuita permette inoltre di utilizzare tutte le funzioni disponibili. La trasmissione online segue gli stessi orari della programmazione televisiva. Gli spettatori possono quindi guardare gli episodi anche lontano da casa. RaiPlay rappresenta il servizio ufficiale per la visione della fiction.

Come vedere la replica su RaiPlay

Gli episodi della terza stagione risultano disponibili anche su RaiPlay. La pagina ufficiale raccoglie puntate, contenuti speciali e materiali della fiction. Chi perde la prima serata può quindi cercare “Risvegli” nel catalogo. Successivamente può proseguire la visione con l’episodio “Lasciar andare”. La modalità on demand consente di scegliere liberamente il momento della visione. RaiPlay propone inoltre gli episodi appartenenti alle altre stagioni disponibili. Il pubblico può così ricostruire l’intera storia di Andrea Fanti. Ogni puntata presenta una breve descrizione degli avvenimenti principali. La piattaforma rimane quindi il riferimento per diretta e replica.

Perché rivedere la terza stagione di Doc

La terza stagione rappresenta un passaggio importante per Andrea Fanti. Il protagonista torna primario dopo un lungo percorso personale. Tuttavia, il recupero di alcuni ricordi riapre ferite mai superate. Il reparto deve inoltre affrontare nuove difficoltà economiche e amministrative. Ogni medico combatte contemporaneamente con pazienti e problemi privati. La fiction mantiene così l’equilibrio tra racconto clinico e sentimenti. Luca Argentero guida ancora una storia costruita sull’empatia. Gli episodi iniziali introducono misteri destinati a crescere progressivamente. Doc – Nelle tue mani comincia alle 21:30 su Rai 1.

“DOC – NELLE TUE MANI 3” RAIPLAY PUNTATA 16 LUGLIO 2026 (VIDEO)