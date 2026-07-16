16 Luglio 2026

Tim Battiti Live stasera 16 luglio 2026 torna su Canale 5 con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia

Tim Battiti Live stasera 16 luglio 2026: cantanti, ospiti e streaming

Sul palco Marco Mengoni, Angelina Mango, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Anna, J-Ax e numerosi protagonisti della musica italiana.

Tim Battiti Live stasera 16 luglio 2026 torna a occupare la prima serata di Canale 5 con una nuova puntata dedicata alle canzoni dell’estate. Il grande spettacolo musicale propone un cast particolarmente ricco, capace di riunire artisti affermati, giovani interpreti e alcuni dei nomi più ascoltati del momento. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. La serata parte dal palco allestito sul mare di Trani, scenario principale dell’edizione estiva della manifestazione organizzata con Radio Norba. L’appuntamento televisivo rappresenta la terza puntata trasmessa da Canale 5 nel corso dell’estate 2026.

Il programma punta ancora una volta sulle hit che accompagnano il pubblico durante la stagione estiva. Le esibizioni registrate in Puglia permettono agli spettatori di ritrovare generi, generazioni e stili musicali molto differenti. Il risultato resta quello di una lunga festa popolare, costruita attraverso musica, spettacolo e immagini del territorio. Accanto alle performance realizzate sul palco principale trovano spazio anche alcuni collegamenti registrati in altre località pugliesi.

A che ora inizia Tim Battiti Live stasera

La terza puntata di Tim Battiti Live va in onda giovedì 16 luglio 2026 su Canale 5. La partenza risulta prevista intorno alle ore 21.20, subito dopo la consueta programmazione dell’access prime time della rete ammiraglia Mediaset. L’orario potrebbe subire qualche leggero spostamento legato alla conclusione del programma precedente. La serata occuperà una parte importante della programmazione notturna di Canale 5.

Il pubblico potrà seguire una lunga successione di esibizioni, interviste e momenti affidati ai tre conduttori. La manifestazione mantiene infatti la sua struttura tradizionale, costruita attorno all’alternanza tra grandi successi radiofonici e nuove proposte. Ilary Blasi guida lo spettacolo dopo il ritorno al timone della manifestazione estiva. Al suo fianco debutta Fabio Rovazzi, chiamato a portare sul palco il proprio stile leggero e immediato. Daniele Battaglia completa il gruppo dei conduttori, mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel mondo della radio e della musica.

I cantanti della puntata del 16 luglio 2026

Il cast annunciato da Mediaset comprende alcuni degli artisti italiani più conosciuti. Tra i protagonisti della terza puntata figurano Marco Mengoni e Angelina Mango, pronti a esibirsi davanti al pubblico di Tim Battiti Live. La serata ospita anche Emma, Sal Da Vinci e i Pinguini Tattici Nucleari. Sul palco arrivano inoltre Ernia, J-Ax, Patty Pravo, Anna, Gabry Ponte e Rocco Hunt. Lo spettacolo accoglie anche Orietta Berti, Serena Brancale e Delia, offrendo così spazio a sensibilità musicali molto diverse.

Il pubblico potrà ascoltare brani pop, rap, dance e canzoni legate alla tradizione melodica italiana. La lista degli ospiti comprende anche Clementino, Benji & Fede insieme ad Alex Britti, Sayf e Rosa Chemical. Completano il cast Alessio Bernabei, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti, Angie e Settembre. Mediaset ha comunicato i nomi degli artisti presenti, ma non ha indicato un ordine ufficiale completo delle esibizioni. La presenza di Marco Mengoni e Angelina Mango rappresenta uno dei momenti maggiormente attesi.

Entrambi hanno costruito un rapporto molto forte con il pubblico televisivo e con le principali manifestazioni musicali italiane. Anche Emma torna sul palco di Battiti Live con il repertorio e l’energia che hanno caratterizzato la sua carriera. Grande attenzione accompagna inoltre i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti da anni delle classifiche italiane. Anna porta invece sul palco il linguaggio della nuova scena urban, mentre J-Ax rappresenta uno dei volti più riconoscibili del rap nazionale. Gabry Ponte completa la componente dance della serata con il suo repertorio pensato per coinvolgere le grandi piazze.

Le esibizioni da Bari e Alberobello

Tim Battiti Live non resta confinato al palco principale di Trani. La puntata comprende anche alcune performance “on the road”, realizzate in luoghi particolarmente riconoscibili della Puglia. Gli appuntamenti previsti questa settimana coinvolgono Bari e Alberobello. Questa formula permette al programma di unire la musica alla promozione del territorio. Le immagini delle città pugliesi accompagnano le esibizioni e contribuiscono a creare l’atmosfera tipica della manifestazione.

Battiti Live conserva così uno dei suoi elementi più tradizionali: il legame diretto tra gli artisti, le piazze e il pubblico. Il palco principale sorge invece a Trani, nella cornice di Piazza Quercia. Le puntate televisive dell’edizione 2026 sono state realizzate attraverso le serate organizzate nella città pugliese. Il mare e il centro storico diventano parte integrante della scenografia, regalando allo spettacolo una dimensione riconoscibile e fortemente estiva.

Tim Battiti Live in diretta streaming

Gli spettatori possono vedere Tim Battiti Live anche attraverso Mediaset Infinity. La piattaforma trasmette Canale 5 in diretta streaming, consentendo di seguire la puntata attraverso computer, smartphone, tablet e televisori compatibili. Per accedere alla diretta occorre collegarsi alla sezione dedicata a Canale 5. La visione televisiva resta disponibile gratuitamente sul canale 5 del digitale terrestre. Mediaset Infinity permette invece di seguire lo spettacolo anche lontano dal televisore tradizionale.

L’accesso alla piattaforma potrebbe richiedere la creazione di un account gratuito. È importante distinguere la diretta televisiva dalla natura delle esibizioni. La puntata viene trasmessa in prima serata su Canale 5, ma le performance sono state registrate durante le serate organizzate in precedenza a Trani e nelle altre località coinvolte. Il programma televisivo propone quindi il montaggio delle diverse esibizioni realizzate in Puglia.

Come vedere la replica di Tim Battiti Live

La puntata dovrebbe diventare disponibile integralmente su Mediaset Infinity dopo la trasmissione televisiva. La piattaforma ospita infatti la pagina ufficiale del programma, insieme alle puntate, alle clip e ai contenuti speciali collegati alla manifestazione. Le precedenti serate dell’edizione risultano già presenti nel catalogo dedicato a Tim Battiti Live. Chi non riuscirà a seguire la puntata durante la messa in onda potrà quindi cercarla nella sezione dedicata al programma.

La disponibilità della replica potrebbe avvenire al termine della trasmissione oppure nelle ore successive. Mediaset Infinity propone anche interviste, giochi e brevi contenuti realizzati dietro le quinte. Tra gli appuntamenti collegati alla manifestazione figura anche Tim Extra Battiti. Il programma propone le interviste realizzate da Daniele Battaglia con gli artisti italiani e internazionali presenti alla manifestazione. Le puntate vengono trasmesse su Italia 1 e pubblicate successivamente sulla piattaforma Mediaset.

Una serata dedicata alla musica dell’estate

La terza puntata di Tim Battiti Live punta su un equilibrio tra artisti storici e protagonisti delle classifiche contemporanee. Patty Pravo e Orietta Berti rappresentano una parte importante della storia della musica italiana. Marco Mengoni, Emma e i Pinguini Tattici Nucleari incarnano invece alcune delle realtà più solide del pop degli ultimi anni. Accanto a loro trovano spazio interpreti più giovani, capaci di conquistare soprattutto il pubblico delle piattaforme digitali. Anna, Settembre, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti e Angie raccontano una scena musicale in continua evoluzione.

La manifestazione cerca così di rivolgersi a spettatori appartenenti a generazioni differenti. L’appuntamento con Tim Battiti Live stasera 16 luglio 2026 parte dunque intorno alle 21.20 su Canale 5. Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia accompagnano una lunga serata musicale dal palco di Trani. La puntata può essere seguita anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sarà successivamente possibile cercare la replica integrale dello spettacolo.

“TIM BATTITI LIVE” MEDIASET INFINITY PUNTATA 16 LUGLIO 2026 (VIDEO)