16 Luglio 2026

Far Away cambia programmazione su Canale 5 dal 16 luglio 2026: la soap turca resta alle 14:45, ma perde il doppio episodio

Far Away cambia programmazione su Canale 5: il nuovo orario e quanto dura

Perde il doppio episodio e lascia maggiore spazio alle altre serie del pomeriggio.

Far Away cambia programmazione su Canale 5, ma non abbandona il tradizionale appuntamento delle 14:45. La soap turca continua ad accompagnare il pubblico dal lunedì al venerdì, subito dopo Forbidden Fruit. Mediaset ha però ridotto lo spazio assegnato alle vicende di Alya e Cihan. La rete non propone più due episodi consecutivi durante il pomeriggio. Gli spettatori trovano quindi una sola puntata quotidiana della serie. La modifica consente a Canale 5 di inserire altri titoli nel palinsesto estivo. Far Away resta comunque uno dei prodotti centrali della programmazione pomeridiana. La serie continua inoltre a raccogliere interesse attraverso Mediaset Infinity. Il cambiamento riguarda dunque soprattutto la durata dell’appuntamento.

Far Away a che ora va in onda su Canale 5

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. L’orario ufficiale compare anche nella pagina dedicata alla serie su Mediaset Infinity. Gli spettatori possono quindi ritrovare Alya e Cihan subito dopo Forbidden Fruit. La partenza potrebbe subire piccoli ritardi dovuti alla programmazione precedente. Tuttavia, la collocazione indicativa resta quella delle 14:45. La puntata occupa circa un’ora del pomeriggio della rete. Canale 5 ha quindi mantenuto stabile l’inizio della soap turca. La novità principale riguarda invece il numero degli episodi trasmessi. Mediaset ha infatti eliminato il precedente appuntamento raddoppiato.

Perché Far Away ha cambiato programmazione

Il cambiamento nasce dal riassetto estivo del pomeriggio di Canale 5. Mediaset deve distribuire diversi titoli all’interno della stessa fascia televisiva. La rete ha scelto quindi di ridurre lo spazio riservato a Far Away. Nelle settimane precedenti, la soap aveva ottenuto una programmazione più lunga. Il pubblico poteva seguire due episodi consecutivi ogni pomeriggio. Questa formula permetteva alla storia di avanzare con maggiore velocità. Il nuovo palinsesto propone invece una sola puntata giornaliera. La scelta rallenta inevitabilmente il racconto delle vicende degli Albora. Tuttavia, consente alla rete di preservare più a lungo gli episodi disponibili.

Far Away perde il doppio episodio quotidiano

Far Away aveva conquistato uno spazio molto ampio su Canale 5. Mediaset aveva infatti deciso di trasmettere due episodi durante ogni pomeriggio. La formula aveva soddisfatto gli spettatori più appassionati della serie. Tuttavia, il doppio appuntamento consumava rapidamente le puntate acquistate dalla rete. Il nuovo palinsesto riporta la soap alla programmazione tradizionale. Ogni giornata propone adesso un solo episodio della storia. La durata complessiva risulta quindi inferiore rispetto alle settimane precedenti. I fan devono attendere più tempo per seguire gli sviluppi principali. La soap continuerà comunque ad andare in onda durante tutta la settimana.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5

Canale 5 ha costruito un pomeriggio interamente dedicato alle serie internazionali. Beautiful apre la lunga sequenza di appuntamenti dopo il TG5. Forbidden Fruit precede la messa in onda di Far Away. La storia di Alya e Cihan occupa quindi la fascia delle 14:45. Successivamente trovano spazio le altre produzioni scelte da Mediaset. Il palinsesto cambia spesso durante la stagione estiva. La rete cerca infatti di adattare gli orari agli ascolti ottenuti. Ogni variazione può coinvolgere durata, numero degli episodi e collocazione. Gli spettatori devono quindi controllare periodicamente la guida televisiva.

Far Away resta alle 14:45

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore hanno creato una certa confusione. Alcune ricostruzioni indicavano uno slittamento nel tardo pomeriggio. Tuttavia, la programmazione ufficiale mantiene Far Away alle 14:45. Anche Mediaset Infinity presenta questo orario nella scheda della serie. Il pubblico non deve quindi attendere le 16:00 oppure le 16:35. La soap continua a partire dopo la conclusione di Forbidden Fruit. Il cambiamento non riguarda l’orario iniziale dell’appuntamento. La variazione coinvolge principalmente la durata della trasmissione quotidiana. Far Away perde infatti il secondo episodio proposto in precedenza.

Cosa succede nella puntata del 16 luglio 2026

La puntata del 16 luglio concentra l’attenzione sulla fuga di Ecmel. Il personaggio cerca di sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni. Intanto, nuovi contrasti coinvolgono i membri della famiglia Albora. Cihan deve affrontare tensioni sempre più difficili da controllare. Alya continua invece a muoversi tra sentimenti e decisioni dolorose. Il rapporto tra i due protagonisti resta al centro della storia. Ogni rivelazione modifica gli equilibri costruiti nelle puntate precedenti. La serie alterna drammi familiari, segreti e scontri per il potere. Il pubblico può seguire l’episodio su Canale 5 e Mediaset Infinity.

Far Away in streaming su Mediaset Infinity

Far Away si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity. La piattaforma permette di seguire Canale 5 durante la programmazione televisiva. Gli utenti possono accedere attraverso computer, smartphone oppure tablet. La diretta risulta disponibile nella sezione dedicata a Canale 5. Mediaset Infinity raccoglie inoltre gli episodi già trasmessi. Il pubblico può quindi recuperare una puntata persa. La piattaforma propone anche anticipazioni e brevi contenuti sulla serie. L’accesso potrebbe richiedere la registrazione gratuita di un account. La disponibilità degli episodi segue le condizioni stabilite da Mediaset.

Come vedere la replica di Far Away

La replica di Far Away risulta disponibile attraverso Mediaset Infinity. Gli episodi vengono caricati dopo la messa in onda televisiva. Gli spettatori possono cercare la serie attraverso il catalogo della piattaforma. Ogni puntata presenta una breve descrizione degli avvenimenti principali. La visione on demand permette di recuperare facilmente gli episodi. Questa possibilità aiuta soprattutto chi lavora durante il pomeriggio. Far Away mantiene così un pubblico importante anche fuori dalla televisione tradizionale. Le puntate restano accessibili attraverso diversi dispositivi compatibili. Mediaset Infinity rappresenta quindi il riferimento ufficiale per la replica.

La storia di Alya e Cihan continua

Far Away racconta la difficile storia di Alya Albora. La donna torna nella terra della famiglia del marito defunto. Il viaggio dovrebbe servire soltanto a rispettare le ultime volontà dell’uomo. Tuttavia, Alya scopre presto un mondo governato da regole rigide. La famiglia Albora ostacola il suo desiderio di ripartire. Cihan assume un ruolo decisivo nella vita della protagonista. Il rapporto tra i due cresce tra conflitti, sentimenti e responsabilità. Intorno a loro emergono segreti capaci di cambiare ogni equilibrio. La soap mescola così amore, vendetta e tradizioni familiari.

Far Away continuerà su Canale 5

La riduzione della durata non indica una cancellazione della serie. Far Away continuerà regolarmente nel pomeriggio di Canale 5. Mediaset conserva infatti la soap all’interno del proprio palinsesto. Il successo ottenuto dalle produzioni turche resta molto importante per la rete. Questi titoli garantiscono ascolti costanti anche durante la stagione estiva. Far Away ha conquistato rapidamente una parte fedele del pubblico italiano. Le vicende di Alya e Cihan continueranno quindi con nuovi episodi. Gli spettatori dovranno soltanto abituarsi al ritorno della puntata singola. L’appuntamento resta fissato dal lunedì al venerdì alle 14:45.

“FAR AWAY” SERIE TURCA CANALE 5 PUNTATA 16 LUGLIO 2026 (VIDEO)