Distribuito da 01 Distribution

Regia: Antonio e Marco Manetti

Cast: Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice, Giacomo Giorgio, Andrea Bruschi, Pierangelo Menci, Linda Caridi, Pier Giorgio Bellocchio, Ester Pantano, Andrea Roncato, Amanda Campana, Urbano Barberini, G. Max, Giacomo Giorgio, Simone Leonardi, Pierangelo Menci, Marco Bonadei, Gustavo Frigerio

Genere: Azione, Poliziesco, Drammatico

Paese: Italia

Durata: 111 minuti

Dopo aver scalato la parete del museo di Clerville ed essersi introdotto nell’edificio, Diabolik riesce a rubare una preziosa collana. Ma non è l’unico colpo che ha progettato per il suo grande ritorno, dopo le malefatte precedentemente narrate. Infatti, insieme alla sua amante e complice Eva Kant, Diabolik è riuscito a ottenere delle informazioni per entrare in possesso della pregiata collezione Armen, mostrata durante una sfilata. Stavolta, però, Diabolik cadrà in una trappola, tesagli ovviamente dall’inscalfibile ispettore Ginko, che già si era fatto sfuggire il criminale la prima volta. Le ballerine e modelle non erano altre che poliziotte infiltrate. Così, a Diabolik non rimarrà altro che darsi nuovamente alla macchia.

“Diabolik 2 – Ginko all’attacco” la recensione del film

Quando diedero vita a Diabolik, Angela e Luciana Giussani gli donarono una caratterizzazione davvero inconfondibile. Tuta nera, che lo copriva sino alla testa, ed occhi inflessibili del colore del ghiaccio. Probabilmente, dunque, in fase di casting, nel primo capitolo, si è compiuto, paradossalmente un errore. Perché, sì, Luca Marinelli è uno dei migliori attori della sua generazione. Ma per questo ruolo, non era importante tanto l’interpretazione, quanto lo sguardo e il fisico.

E lui non aveva le caratteristiche adatte, soprattutto perché, per sua scelta, non ebbe la volontà di sottoporsi alle sedute in palestra necessarie per entrare totalmente nella sopra citata tuta. Ciò rese necessario l’utilizzo di una controfigura nelle rare scene d’azione di quella pellicola. Così, i Manetti Bros, per questo secondo atto, hanno optato per la sostituzione del protagonista, che stavolta ha i muscoli e lo sguardo languido di Giacomo Gianniotti, il dottor Andrew DeLuca di “Grey’s Anatomy”.

Ma attenzione, perché il vero protagonista qui non è Diabolik e nemmeno la sua sodale Eva Kant, interpretata dalla confermatissima Miriam Leone. Qui, infatti, al centro della scena (e del titolo) c’è l’ispettore Ginko, che ha il volto dolente di Valerio Mastandrea. Ossessionato dalla caccia al ladro, è questo personaggio a fare da collante nella parte centrale della trilogia. Legata a lui, poi, c’è l’introduzione di un altro personaggio femminile, ovvero quello della duchessa Altea di Vallenberg.

E Diabolik? C’è ma (quasi) non si vede, per precisa scelta dei fratelli Manetti. Il duo di registi e sceneggiatori trasforma il protagonista in una presenza che entra poco in scena ma infesta, come un fantasma, i pensieri di Ginko. Un’intuizione gradevole, che testimonia come gli autori abbiano trovato la giusta alchimia stilistica per la trilogia. Un buon bilanciamento, con l’aggiunta di qualche scena d’azione in più, per dare il giusto tributo cinematografico ai fumetti delle sorelle Giussani. “Diabolik 2”, insomma, si fa sicuramente preferire al suo predecessore. Ma, a parte queste piccole quanto importanti innovazioni, i registi continuano a portare avanti le loro idee meno riuscite e spiazzanti.

Rimane, quindi, la recitazione sopra le righe che, alla lunga, risulta fastidiosa, soprattutto perché non tutti sono in grado di portarla avanti con credibilità (vedi Monica Bellucci). Bisogna, comunque, prendere atto che questa è l’impronta che i Manetti Bros volevano dare alla loro trilogia, che piaccia oppure no. L’idea, in sostanza, era quella di dar vita ad un film in stile anni ’60, con scarso senso del ritmo, con interpretazioni e dialoghi “da carta stampata” e, in ultimo, con colpi di scena prevedibili e battute poco sottolineate. E questo, nei fatti, è “Diabolik – Ginko all’attacco!”.

E’ necessario, perciò, accettare il fatto che ci si trovi davanti ad un esercizio di stile realizzato da cinefili incalliti. Una volta fatto questo passo, sarà possibile godersi questo tuffo nel passato, in una Bologna mai esistita, dove il pacchiano lotta con l’eleganza e riesce a prevalere. Il patinato regna e i gioielli Armen diventano i co-protagonisti della vicenda, il centro del piano elaborato da Ginko per mettere, finalmente, le manette sui polsi di Diabolik.

Quest’uomo di legge si trasforma, ben presto, in un uomo ossessionato da un’ombra, molto simile alla sua, che com’è normale che sia, non riesce ad acciuffare. Diabolik, in fondo, rappresenta tutti i sogni del suo cacciatore. Tanto che, alla fine, la caccia ha un unico scopo: dare un senso alla vita del poliziotto. E la stessa ossessione di Ginko ce l’hanno i due Manetti, che curano nei minimi dettagli la costruzione di questo B-Movie fuori tempo massimo, eppure permeato di un amore maniacale. Ora non resta che aspettare l’ultimo atto, annunciato da una didascalia poco prima dei titoli di coda. Soltanto allora capiremo se i due registi avranno davvero catturato l’essenza di Diabolik oppure se, come Ginko, sono stati sedotti e gabbati.

Francesco G. Balzano

