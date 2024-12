“Concerto di Capodanno La Fenice 2025” RaiPlay (VIDEO)

31 Dicembre 2024

Il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia rappresenta un appuntamento immancabile. Poi, la direzione del Maestro Daniel Harding regala emozioni uniche. Inoltre, il programma comprende arie, duetti e passi corali di straordinaria bellezza.

I protagonisti del concerto

Mariangela Sicilia e Francesco Demuro interpretano i brani con maestria. Poi, la loro voce incanta il pubblico, rendendo l’esperienza indimenticabile. Inoltre, il Maestro Alfonso Caiani guida il coro con precisione e intensità.

Danza e coreografie di alto livello

La compagnia Aterballetto aggiunge un tocco di magia con le coreografie di Marcos Morau. Poi, i danzatori coinvolgono il pubblico con movimenti armoniosi. Inoltre, ogni intervento di danza si integra perfettamente con la musica.

Una produzione di grande qualità

Claudia Tarantino cura ogni dettaglio dell’evento, garantendo una qualità eccellente. Poi, Alessia Viscardi gestisce la produzione con professionalità. Inoltre, la regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo valorizza ogni momento del concerto.

Dove guardare il Concerto di Capodanno

Gli spettatori possono seguire il concerto su Rai 1 o in streaming su RaiPlay. Poi, la piattaforma offre la possibilità di rivedere il video in qualsiasi momento. Inoltre, RaiPlay garantisce una visione di alta qualità per tutti gli appassionati.

Questo evento celebra la musica e l’arte con eleganza e passione. Poi, il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice rappresenta una tradizione che unisce bellezza e cultura. Inoltre, il pubblico apprezza sempre l’impegno e la creatività degli artisti coinvolti.

