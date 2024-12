24 Dicembre 2024

‘In campo con Flavio’ – Fiorentina-Udinese: frenata Champions per i gigliati

Serie A

Al Franchi di Firenze si è giocata Fiorentina-Udinese. È stata una partita molto importante per entrambe le squadre. Per l’Udinese, era fondamentale continuare a credere nella zona Conference. Per la Fiorentina, invece, l’obiettivo era proseguire la corsa verso la Champions.

Ci si aspettava una partita equilibrata. L’Udinese poteva fare male con le due punte, Lucca e Thauvin. La Fiorentina contava sulla sua trequarti pesante, con Colpani, Sottil e Beltran.

Subito al 4′ minuto c’è stato un contatto dubbio in area. Sottil supera Kristensen, che lo atterra con una spinta. Inizialmente, l’arbitro Marcenaro non fischia. Poi, grazie alla revisione al Var, viene assegnato il penalty alla Fiorentina. Sul dischetto si presenta Kean, visto l’infortunio di Gudmundsson. L’ex Juve spiazza Sava e porta in vantaggio la Fiorentina.

La Fiorentina mantiene il pallino del gioco, anche dopo il vantaggio. La squadra gioca velocemente, cercando sempre Colpani e Sottil. Kean è il protagonista. Ha molte occasioni, tra cui una clamorosa rimonta di Kristensen su un suo tiro a botta sicura.

Finisce così il primo tempo.

Nel secondo tempo entra un’altra Udinese. È più propositiva e vogliosa. La Fiorentina, invece, si abbassa con l’avanzare dell’Udinese in zona offensiva. Al 50′, Lucca punisce i locali. Dopo un errore clamoroso di Ranieri, Ekkelenkamp la mette dentro per l’ex Ajax. Quest’ultimo gira la palla in porta con grande precisione, trovando l’angolo lontano e trafiggendo De Gea.

Subito dopo, al 57′, raddoppia l’Udinese. Thauvin, su un lancio dalla sinistra, effettua un controllo perfetto e sposta la palla sul sinistro. Con il mancino, mette la palla all’angolino. È una rete splendida che ribalta il risultato.

La Fiorentina prova a rialzare il baricentro. Kean trova due grandissime occasioni. In una, colpisce il palo da ottima posizione. Nell’altra, non riesce a spingere in porta un passaggio perfetto di Kouamé, che aveva approfittato di una rischiosa uscita di Sava.

L’Udinese riesce a mantenere il risultato. Gioca bene sia in attacco che in difesa. L’unico che riesce a mettere in difficoltà la difesa bianconera è Kean. Con la sua velocità e dinamismo, ha sempre messo sotto pressione la difesa dell’Udinese.

La Fiorentina passa in vantaggio, ma nel secondo tempo si spegne. L’Udinese ne approfitta e ribalta il risultato.

