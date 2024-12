18 Dicembre 2024

‘In campo con Flavio’ – Lazio-Inter: nerazzurri scatenati all’Olimpico

Serie A

All’Olimpico di Roma si è giocata Lazio-Inter.

Una sfida d’alta classifica, che vede affrontarsi gli uomini di Baroni, reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 partite, e gli uomini di Inzaghi, ex del match, anch’essi con 4 vittorie nelle ultime 5 gare.

Un periodo brillante per entrambe le squadre, che devono cercare di dare continuità ai propri risultati.

Le due squadre iniziano bene il match, creando occasioni, in particolare la Lazio, che con la velocità di Tavares e la tecnica di Isaksen cerca spesso Noslin, creando diverse opportunità.

Al 21’ arriva la prima: Rovella effettua un cross di altissimo livello, trovando Noslin. L’ex Verona però schiaccia troppo di testa e spreca un’ottima occasione.

Anche l’Inter inizia a farsi vedere sul fronte offensivo, cercando spesso Calhanoglu per i suoi passaggi velenosi e precisi. Al progresso dell’Inter si aggiunge l’infortunio di Gila, subentrato a Gigot, che causa un rigore per i nerazzurri.

Dopo un calcio d’angolo e diversi rimpalli in area, la palla finisce a De Vrij, che la spinge in porta. Ma Chiffi annulla il gol per fallo. Tuttavia, c’è un controllo al VAR per un possibile tocco di mano dell’ex Marsiglia sul colpo di testa di Bisseck che ha portato al gol annullato.

Chiffi, dopo la revisione, assegna il rigore, e sul dischetto si presenta Calhanoglu. Il turco, con freddezza, calcia centrale, spiazzando Provedel.

Dopo il gol nerazzurro, la Lazio si spegne. Gli uomini di Baroni non riescono più a ripartire, anche grazie all’ottima difesa dell’Inter.

Infatti, al 45’ arriva il raddoppio: Dumfries, servito da Calhanoglu, mette un cross perfetto per Dimarco. Il terzino, con un bellissimo tiro al volo, batte Provedel, siglando il doppio vantaggio.

Il primo tempo si chiude così.

Nel secondo tempo si vede un’altra Inter, proiettata a segnare senza lasciare spazi alla Lazio per attaccare. I biancocelesti, invece, cercano di limitare i danni, ma non riescono più a uscire dalla propria metà campo.

Al 51’ arriva il 3-0 grazie a una perla di Barella. Calhanoglu riceve palla e serve Barella, che controlla e con un tiro al volo perfetto insacca sotto il sette, lasciando Provedel incolpevole. L’ex Cagliari è incredibilmente solo al momento del tiro.

Subito dopo, al 53’, arriva lo 0-4 con Dumfries. Bastoni serve un’ottima palla per Dumfries, che, libero davanti al portiere a causa di un errore di marcatura di Tavares, segna di testa.

La Lazio cerca di arginare la furia dell’Inter, che però domina anche i migliori giocatori biancocelesti, come Zaccagni, marcato perfettamente da Dumfries, e Rovella, neutralizzato da Mkhitaryan.

L’Inter continua a pressare, e da un errore in uscita di Tchaouna nasce lo 0-5: l’ex Salernitana perde palla sulla trequarti, regalando il pallone a Carlos Augusto. L’ex Monza si inserisce in area e, con un preciso sinistro, batte Provedel per la quinta volta.

L’Inter non si ferma e trova anche il 6-0: Mkhitaryan serve un’ottima palla a Thuram, che punta Marusic, lo supera e segna ancora.

La Lazio, spenta, subisce la furia dell’Inter, che non lascia spazi e blocca i biancocelesti nella loro metà campo per tutta la partita, con pesanti conseguenze.

Flavio Bussoletti

