“Radio 2 social club” Raiplay streaming – 1 gennaio 2025 (VIDEO)

da raiplay.it

Torna “Radio 2 Social Club” in diretta su Rai Radio2, dalle 10.30 alle 12.00. Luca Barbarossa, padrone di casa storico, sarà affiancato da Ema Stokholma. Poi, la trasmissione continua ad essere uno dei programmi più seguiti anche in streaming su RaiPlay.

Musica e divertimento al centro del programma – 1 gennaio 2025

Inoltre, la musica rimane il cuore pulsante del programma. La Social Band e Frances Alina Ascione si esibiranno dal vivo ogni giorno. Poi, le performance live renderanno ogni puntata un evento imperdibile per gli ascoltatori. Inoltre, il programma si arricchisce con la presenza di ospiti che spaziano dal mondo della cultura a quello dello spettacolo.

Nuovi volti e conferme – 1 gennaio 2025

Inoltre, quest’anno il cast fisso vedrà il ritorno dell’ironia di Saverio Raimondo. Poi, ci saranno nuove entrate come Giulia Vecchio e Carlo Amleto, che animeranno il programma con ironia e performance musicali. Inoltre, i loro interventi si alterneranno nel corso della settimana, portando freschezza e dinamismo alla trasmissione.

Un salotto ricco di ospiti – 1 gennaio 2025

Poi, il tavolo del Social Club continuerà ad ospitare personalità di spicco del cinema, del giornalismo e della musica. Inoltre, registi, attori e scrittori si racconteranno nel salotto di Luca Barbarossa. Le loro storie saranno accompagnate da momenti musicali inediti e duetti dal vivo. Poi, il tutto si svolgerà in un’atmosfera amichevole e rilassata, tipica del programma.

Disponibile su RaiPlay -1 gennaio 2025

Inoltre, per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta, “Radio 2 Social Club” sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Poi, sarà possibile rivedere tutte le puntate e i momenti salienti del programma.

Il successo di “Radio 2 Social Club” si basa su una formula semplice: musica, divertimento e cultura, tutto unito da un’atmosfera familiare. Inoltre, l’arrivo di Ema Stokholma aggiunge una nuova energia a un format già amatissimo.

