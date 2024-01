“Concerto dell’Epifania 2024” Rai 1 (VIDEO)

5 Gennaio 2024

Un’esperienza unica: il concerto dell’Epifania dal teatro Mediterraneo di Napoli

Il 29º Concerto dell’Epifania promette di essere un evento straordinario, offrendo uno spettacolo unico nel suggestivo scenario del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. Quest’anno, l’evento coincide con il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace, dando al concerto un significato ancora più profondo e universale.

“Concerto dell’Epifania 2024” Rai 1 – Un viaggio musicale tra tradizioni e lingue culturali

Il tema portante di questa edizione è un viaggio musicale che attraversa tradizioni e linguaggi culturali, unendo artisti nazionali ed internazionali in un’armoniosa sinfonia di note e stili. L’Orchestra Partenopea di S.Chiara, sotto la direzione magistrale del M. Adriano Pennino, sarà il cuore pulsante di questo eclettico spettacolo che celebra la diversità e l’unità attraverso la musica.

Artisti nazionali ed internazionali illuminano la scena

Il palco del Teatro Mediterraneo si accenderà con le esibizioni di artisti di fama nazionale ed internazionale, ciascuno portando il proprio contributo unico a questa celebrazione musicale. Le voci e le melodie si fonderanno, trasportando il pubblico in un viaggio emotivo e coinvolgente. Un’occasione per immergersi nelle diverse sfaccettature della musica, dall’opera classica alle influenze contemporanee.

“Concerto dell’Epifania 2024” Rai 1 – Il messaggio di Papa Francesco: un richiamo alla Pace

La 29ª edizione del Concerto dell’Epifania assume un significato speciale grazie al Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace. Le parole del Papa saranno il filo conduttore di questo spettacolo, aggiungendo una dimensione spirituale e riflessiva alla serata. L’arte della musica si fonderà con il messaggio di speranza e pace, trasformando il concerto in una celebrazione significativa.

Arianna Ciampoli: la guida di questo straordinario viaggio musicale

Chi condurrà questa straordinaria serata? Sarà la talentuosa Arianna Ciampoli a tenere le redini dell’evento, guidando il pubblico attraverso le emozionanti esibizioni e le diverse atmosfere musicali proposte dagli artisti. La sua presenza carismatica e la competenza nel mondo dell’intrattenimento renderanno il Concerto dell’Epifania un’esperienza indimenticabile.

Quando e dove seguire l’evento

Il Concerto dell’Epifania 2024 andrà in onda in seconda serata su Rai 1, garantendo a tutti la possibilità di partecipare a questo straordinario spettacolo musicale. Per coloro che non potranno seguirlo in diretta, RaiPlay offrirà la possibilità di rivivere l’emozione attraverso la replica dell’evento.

Un appuntamento da non perdere

Preparatevi per una serata magica e coinvolgente, dove la musica si fonderà con il messaggio di pace e speranza del Papa. Il Concerto dell’Epifania 2024 promette di essere un’esperienza unica, capace di lasciare un’impronta duratura nel cuore di chi parteciperà a questo viaggio musicale straordinario. Non perdete l’opportunità di essere parte di questo momento speciale che unisce il potere della musica e la forza del messaggio di Papa Francesco.

