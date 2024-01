15 Gennaio 2024

Chiara Ferragni: weekend sulla neve senza Fedez ma con la famiglia

da corriere.it

Un Weekend di famiglia sulla neve per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha deciso di trascorrere il weekend lontano dalle luci della Milano Fashion Week, preferendo invece un’esperienza sulla neve con la sua famiglia. Sebbene avesse annunciato la sua breve assenza sui social, il suo ritorno è stato accompagnato da stories inaspettate che la ritraggono in montagna con i suoi figli, la madre e la sorella. Tuttavia, un notevole assente dalle foto è stato Fedez, suo marito, con cui circolano voci di una possibile crisi coniugale.

Una scelta di famiglia al posto della Milano Fashion Week

Chiara Ferragni aveva già comunicato ai suoi numerosi follower che avrebbe trascorso “ventiquattr’ore fuori con la famiglia”, lasciando intendere la sua volontà di allontanarsi dalle passerelle e dagli eventi della Milano Fashion Week. Anche la sfilata di Prada è stata esclusa dai suoi programmi. La decisione di privilegiare la famiglia risuona nella scelta di un weekend sulla neve, lontano dalle luci della moda.

Il ritorno sui social e l’assenza di Fedez

Nonostante la sua breve assenza, Chiara Ferragni è tornata sui social, ma ha chiuso la possibilità di commentare i suoi post, che sono ora seguiti da 29.4 milioni di follower. Le sue stories mostrano momenti di gioia sulla neve con i figli Leone e Vittoria, la madre Marina e la sorella Valentina. Tuttavia, una notevole assenza è stata notata: Fedez, il marito di Chiara, non compare nelle immagini. Recentemente, circolano voci di una crisi coniugale tra i due, accentuata dalle uscite pubbliche di Fedez contro i giornalisti e Myrta Merlino.

La montagna, la famiglia e le immagini di una vita normale

Le foto pubblicate da Chiara Ferragni la ritraggono su un bob insieme ai figli, mentre pranzano in un ristorante e mentre posano nella neve con la madre e la sorella (Francesca è assente). Queste immagini sembrano catturare istantanee di un ritorno alla vita quotidiana, con la famiglia al centro di tutto. Mentre la vita di Chiara è spesso sotto i riflettori, questo breve rifugio sulla neve sembra essere un ritorno alla normalità e ai valori familiari.

Chiara Ferragni risponde alle sollecitazioni dei media

In una nota stampa, Chiara Ferragni ha risposto alle pressioni mediatiche in merito allo scandalo legato ai pandori Balocco, nel quale è coinvolta. In qualità di amministratore delegato di TBS Crew Srl e Fenice Srl, ha dichiarato di rispondere esclusivamente alle autorità competenti. Ferragni ha confermato la sua fiducia nelle autorità e si è resa disponibile a chiarire la situazione.

Il ritorno di Chiara sui social e la sua scelta di concentrarsi sulla famiglia durante il weekend offrono uno sguardo alla sua vita privata, alimentando nel contempo le speculazioni sulla situazione con Fedez. La coppia, solitamente molto aperta sui social, sembra attraversare un momento delicato, mentre Chiara cerca di mantenere la sua riservatezza in mezzo alle voci e alle speculazioni.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ VOCI DI CRISI: “GROSSA FRIZIONE TRA LORO”