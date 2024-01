16 Gennaio 2024

Fedez se la prende con un hater ma rende pubblica la foto dell’ignaro Wazza che replica: “Mi ha messo alla gogna”

da corriere.it

Il mondo dei social media, ancora una volta, diventa l’epicentro di un corto circuito mediatico, generando confusione, errori e indignazione. Nel corso dell’ultima puntata di “Muschio Selvaggio” ospitata da David Parenzo, il rapper Fedez ha scelto di affrontare gli haters che hanno preso di mira suo figlio Leo. Tuttavia, in questo intento, ha commesso un grave errore.

L’errore di persona: quando la rabbia si rivela ingiusta

Fedez, visibilmente irritato, ha condiviso una foto di un presunto hater che aveva insultato sia lui che suo figlio. La reazione del rapper è stata intensa, con dichiarazioni forti contro chiunque attacchi i suoi figli. Tuttavia, il problema è emerso quando è diventato evidente che Fedez aveva preso di mira la persona sbagliata. La foto mostrata apparteneva a @WazzaInter, un tifoso dell’Inter su X (ex Twitter), che ora si trovava ingiustamente sotto i riflettori.

La storia dietro gli insulti e la reazione di Fedez

Fedez aveva inizialmente espresso la sua preoccupazione per gli insulti ricevuti da suo figlio Leo, che aveva recentemente partecipato a un evento sportivo con alcuni calciatori. Gli hater avevano rivolto minacce e insulti gravi, spingendo Fedez a cercare giustizia. Tuttavia, nel suo desiderio di proteggere la sua famiglia, ha commesso un grave errore accusando la persona sbagliata.

Il rapper ha anche menzionato un tentativo di scuse da parte di uno degli haters identificati, che voleva inviare una lettera anonima di scuse. Fedez ha respinto questa proposta, sottolineando che se qualcuno tocca i suoi figli, reagirà senza esitazione, anche se ciò comporta l’uso del suo potere e delle sue risorse.

L’attacco a Davidone e la confusione con Wazza

Nella sua rabbia, Fedez ha attaccato verbalmente un utente di nome Davidone, mostrando la foto di Wazza. Ha annunciato le sue intenzioni di rivolgersi alla famiglia, alla fidanzata e al datore di lavoro di Davidone, senza rendersi conto che aveva erroneamente identificato la persona in questione.

Al termine della puntata, il canale YouTube del podcast ha oscurato la parte incriminata, riconoscendo l’errore commesso. Nel frattempo, Wazza si è trovato costretto a difendersi, sottolineando come Fedez non avesse verificato accuratamente le fonti prima di esporlo alla pubblica gogna.

La reazione di Wazza: “Grazie Fedez, che non verifica le fonti”

Wazza, completamente ignaro dei fatti, ha risposto con un video su X, ringraziando sarcasticamente Fedez per non aver verificato le fonti e averlo esposto ingiustamente alla pubblica gogna. Ha condiviso le sue preoccupazioni riguardo alla sua sicurezza personale, ora che è diventato involontariamente un bersaglio per chiunque lo incontri.

Conclusioni: la riflessione su errori e conseguenze impreviste

La vicenda mette in evidenza la delicatezza delle dinamiche online e come un errore di persona possa trasformare una situazione già complessa in una gogna pubblica ingiusta. Fedez, come molte persone, ha agito spinto dall’impulso di difendere la sua famiglia, ma il risultato è stato un errore che ha coinvolto una persona estranea. Questa storia sottolinea l’importanza di una riflessione accurata prima di esporre qualcuno alla luce pubblica, anche quando si agisce per proteggere coloro che amiamo.

