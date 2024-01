13 Gennaio 2024

Chiara Ferragni e Fedez voci di crisi: “Grossa frizione tra loro”

Chiara Ferragni e Fedez voci di crisi: “Grossa frizione tra loro”

da vanityfair.it

Il Pandoro-Gate e le conseguenze

Le vicende seguite al cosiddetto “pandoro-gate” stanno creando sempre più tensioni in casa Ferragnez. L’episodio ha messo a repentaglio la reputazione e la carriera di Chiara Ferragni, solitamente inaccessibile a qualsiasi tempesta mediatica. Tuttavia, il binomio beneficenza-adv si è rivelato un duro colpo per l’imprenditrice digitale, che si è ritirata temporaneamente dai social media.

Le conseguenze della vicenda sono molteplici, e sembra che né Chiara né Fedez abbiano ancora compreso appieno la portata di quanto accaduto. Le collaborazioni sono state cancellate, e nuove regole stanno coinvolgendo gli influencer, rendendo la situazione ancora più complessa. Fotografi sono costantemente in agguato fuori dalla nuova casa della coppia, situazione che ha provocato fastidio a Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez voci di crisi: “Grossa frizione tra loro” – La polemica con i media e la reazione di Fedez

Fedez ha reagito pubblicamente alla presenza continua dei media fuori dalla sua abitazione, prendendosela con la conduttrice Myrta Merlino. In una storia Instagram, il rapper ha ironicamente commentato sulla sua situazione, provocando un breve dissing con Merlino. Fedez ha affermato che la sua cagnolina Paloma era diventata una “star” per via dell’attenzione mediatica. La conduttrice ha replicato sottolineando che i riflettori mediatici sono parte del gioco, anche nei momenti difficili.

Reazioni contrastanti e frizione interna

Questa dinamica pubblica tra Fedez e Myrta Merlino, tuttavia, sembra aver causato una frizione interna tra Chiara Ferragni e il marito. Le risposte di Fedez potrebbero non essere state ben viste dalla moglie e dal suo team di consulenti legali e di comunicazione, che sembrano preferire una strategia più morbida e meno polemica.

Selvaggia Lucarelli ha rivelato che attualmente c’è una certa irritazione da parte di Chiara Ferragni e dei suoi consulenti per il tono polemico adottato da Fedez nei confronti dei media. Questa discrepanza di strategie avrebbe causato una “frizione grossa” tra i due.

La necessità di una strategia condivisa

La situazione delicata richiede una strategia condivisa tra Chiara e Fedez, considerando la loro esposizione mediatica come coppia famosa. Le reazioni contrastanti potrebbero complicare ulteriormente la gestione della tempesta mediatica. È cruciale trovare un terreno comune per affrontare le sfide attuali e preservare la reputazione della coppia Ferragnez.

CHIARA FERRAGNI SI AFFIDA A UNA SOCIETA’ SPECIALIZZATA PER RIABILITARE LA SUA REPUTAZIONE