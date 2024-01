12 Gennaio 2024

Chiara Ferragni si affida a una società specializzata per riabilitare la sua reputazione

da lastampa.it

La scelta di Chiara Ferragni dopo lo scandalo del Pandoro Balocco

Dopo lo scandalo legato alla promozione del pandoro Balocco e le conseguenti accuse di truffa, l’influencer Chiara Ferragni ha deciso di prendere provvedimenti immediati per preservare e ripristinare la sua reputazione. La decisione presa è quella di affidarsi a “Community Reputation Advisers”, una società specializzata in “reputation management” che ha dimostrato competenza gestendo crisi di immagine di rilevanza nazionale come quelle di Parmalat, Ilva e Standard & Poor’s.

Chiara Ferragni si affida a una società specializzata per riabilitare la sua reputazione – La Community Reputation Advisers: profilo e specializzazioni

La “Community Reputation Advisers” è un gruppo multidisciplinare con una vasta gamma di competenze in campo di comunicazione strategica, digitale, media training, public speaking, affari pubblici, studi e ricerche. La loro missione, come dichiarato sul loro sito, è quella di costruire la reputazione attraverso una comprensione approfondita della situazione del cliente e la definizione degli obiettivi di reputazione. Utilizzano strategie e strumenti mirati per raggiungere tali obiettivi, lavorando a stretto contatto con il cliente per gestire efficacemente la sua immagine pubblica.

Il contesto del caso Ferragni: riduzione dei follower e collaborazioni in stand-by

Dopo l’incidente del pandoro Balocco, Chiara Ferragni ha sperimentato una leggera ma significativa diminuzione dei suoi follower su diverse piattaforme social. Alcune aziende hanno temporaneamente sospeso le collaborazioni con l’influencer. Questi eventi hanno spinto Ferragni a cercare il supporto di esperti nel settore della gestione della reputazione per proteggere il suo marchio e ripristinare la fiducia del pubblico.

I precedenti di “Community Reputation Advisers” e la gestione di crisi passate

La società in questione ha una storia di successo nella gestione di crisi di immagine a livello nazionale. Ha affrontato sfide complesse legate a Parmalat, Ilva, Standard & Poor’s, il crollo del ponte Morandi, Guido Barilla e l’ospedale San Raffaele. La scelta di Chiara Ferragni di avvalersi dei loro servizi testimonia la fiducia nell’esperienza e nella capacità della società di affrontare situazioni complesse e ristabilire la reputazione di marchi e figure pubbliche.

La corsa ai ripari di Chiara Ferragni con la speranza di riabilitare la sua immagine

La mossa di Chiara Ferragni di rivolgersi a “Community Reputation Advisers” riflette l’importanza di gestire prontamente situazioni di crisi di immagine nel mondo digitale. La speranza è che, con l’assistenza di esperti nel settore, Ferragni possa affrontare efficacemente le sfide attuali e ricostruire la fiducia della sua vasta base di fan e partner commerciali. Resta da vedere come questa strategia influirà sulla sua reputazione a lungo termine e sulle dinamiche delle sue collaborazioni future.

