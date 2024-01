11 Gennaio 2024

Agcom detta nuove regole per i contenuti degli influencer: in arrivo più trasparenza e un codice di condotta

da ilmessaggero.it

Introduzione

Dopo l’ampia risonanza del caso Ferragni-Balocco, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha deciso di introdurre rigorose regolamentazioni per gli influencer. Il Consiglio dell’Agcom ha approvato all’unanimità le nuove Linee guida, mirate a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. Queste direttive includono misure specifiche per la trasparenza nella pubblicità e la tutela dei diritti fondamentali.

Nuove norme sulla pubblicità degli influencer

Le nuove normative stabiliscono che gli influencer, operanti in Italia e con almeno un milione di follower su piattaforme o social media, devono attenersi a regole specifiche. In particolare, devono indicare in modo chiaro e prontamente riconoscibile la natura pubblicitaria dei contenuti che promuovono. Questo requisito si applica specialmente ai contenuti che includono prodotti o servizi.

Rispetto dei diritti fondamentali e valori dello sport

Oltre alle norme sulla pubblicità, le Linee guida si estendono alla tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport. L’obiettivo è garantire che i contenuti degli influencer rispettino le normative vigenti e non ledano i diritti di terzi. In caso di violazioni, sono previsti meccanismi di richiamo e ordini per la rimozione o l’adeguamento dei contenuti.

Codice di condotta per gli influencer

Un passo ulteriore verso la trasparenza è l’introduzione di un Tavolo tecnico per la creazione di un codice di condotta. Questo codice definirà le misure specifiche che gli influencer dovranno seguire e sarà redatto nel rispetto dei principi delle Linee guida. L’obiettivo è garantire trasparenza e riconoscibilità degli influencer, che dovranno essere chiaramente identificabili e contattabili.

Parteciperanno al Tavolo tecnico anche soggetti al di fuori del tradizionale ambito regolamentare dell’Agcom, come gli intermediari nel settore dell’influencer marketing. Questo approccio inclusivo permetterà di ascoltare le esigenze di tutte le parti coinvolte e di sviluppare regole che riflettano le buone prassi del settore.

L’iniziativa dell’Agcom è allineata con le azioni intraprese da altri Stati membri dell’Unione Europea e tiene conto delle analisi proposte dal Gruppo dei regolatori europei dell’audiovisivo (Erga) in merito alle attività degli influencer.

Conclusione

Le nuove direttive dell’Agcom rappresentano un passo significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore degli influencer. L’obiettivo finale è creare un ambiente in cui gli influencer operino nel rispetto delle leggi e dei diritti fondamentali, promuovendo al contempo una comunicazione chiara e onesta con il loro pubblico.

