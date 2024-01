10 Gennaio 2024

Chiara Ferragni e il ‘caso Balocco’: indagini interrogatori risarcimento e inchieste parallele Ecco cosa succederà

da ilmessaggero.it

Le recenti indagini condotte dalla Procura di Milano sul presunto coinvolgimento di Chiara Ferragni e Alessandra Balocco in un caso di truffa legato al pandoro “griffato” hanno scosso il mondo mediatico. Mentre la vicenda evolve, si profilano diversi scenari che coinvolgono interrogatori, risarcimenti e inchieste parallele.

L’evolvere delle indagini e i prossimi passi

La Procura milanese è in procinto di intensificare le indagini, con l’attesa convocazione dei manager appartenenti ai team di Chiara Ferragni e Alessandra Balocco. Questo passo cruciale nella procedura investigativa è finalizzato a individuare i responsabili del progetto “Pink Christmas” e a esaminare il contratto stipulato nel dicembre 2021.

I primi ad essere sentiti come testimoni saranno probabilmente i dirigenti delle società coinvolte, fornendo elementi fondamentali per la ricostruzione della vicenda. Successivamente, è previsto l’interrogatorio di Chiara Ferragni, difesa dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone, e di Alessandra Balocco. Le loro deposizioni saranno cruciali per gettare luce sui dettagli del progetto e del contratto.

Risarcimento e valutazioni economiche

La questione del risarcimento è stata sollevata dal Codacons, che ha stimato il danno in 1,65 milioni di euro. Tale cifra si basa sulle confezioni vendute nel 2022 e rappresenta la differenza tra il prezzo del pandoro “normale” e quello griffato. Questo aspetto economico aggiunge un elemento significativo all’indagine, poiché si cercherà di determinare se sia stato perpetrato un profitto illecito e se ci sia un danno effettivo.

Le indagini hanno suscitato una serie di reazioni da parte di vari attori della scena pubblica, tra cui il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Egli ha sottolineato che il paese ha questioni più rilevanti da affrontare e ha manifestato il suo disappunto per l’accanimento mediatico su Chiara Ferragni. Salvini ha criticato la cattiveria e l’accanimento contro chi è in difficoltà.

Inchieste parallele e ulteriori sviluppi

Parallelamente all’indagine centrale, si stanno delineando inchieste parallele che coinvolgono altri prodotti, come le uova di Pasqua e la bambola Trudy. Nel caso delle uova di Pasqua, è coinvolto Franco Cannillo, patron della Dolci Preziosi, indagato per frode in commercio. La sua iscrizione risale a giorni fa, ma al momento le società coinvolte sono in attesa di ulteriori sviluppi.

La complessità dell’indagine e i possibili sviluppi futuri

L’indagine sulla presunta truffa legata al pandoro di Chiara Ferragni continua a evolversi, con l’attenzione concentrata sugli interrogatori imminenti e sulle valutazioni economiche. Le reazioni pubbliche riflettono un dibattito più ampio sulla priorità delle questioni da affrontare nel paese. Nel frattempo, inchieste parallele aggiungono ulteriori strati di complessità al caso, con possibili sviluppi che delineeranno il futuro di questa vicenda mediatica.

