29 Dicembre 2023

Chiara Ferragni e Fedez: calo di follower dopo il Pandoro-gate e la sanzione antitrust

da iltempo.it

Il mondo dei social media ha vissuto un notevole contraccolpo nelle due settimane successive agli eventi del pandoro-gate e alla multa inflitta dall’Antitrust il 14 dicembre a Chiara Ferragni e Fedez. Secondo un’analisi di YouTrend, la coppia di celebrità ha visto una significativa perdita di seguaci su Instagram durante questo periodo.

Perdita di seguaci per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, celebre influencer, ha subito una diminuzione di 157 mila follower su Instagram negli ultimi 14 giorni. Nonostante questo numero possa apparire elevato, rappresenta solamente lo 0,5% del totale dei suoi 29,5 milioni di follower su Instagram. L’analisi di YouTrend, condotta da Lorenzo Pregliasco, mostra chiaramente un calo significativo di 50 mila follower il 19 dicembre, il giorno successivo alla pubblicazione di un video di scuse in cui l’influencer annunciava una donazione di 1 milione di euro per beneficenza.

Un aspetto interessante è il recupero di seguaci durante il periodo natalizio, con incrementi di 13 mila e 5 mila follower rispettivamente il 24 e il 25 dicembre.

Fedez: effetti collaterali della crisi di follower

Anche il marito di Chiara Ferragni, Fedez, ha subito una perdita di seguaci durante lo stesso periodo, sebbene non fosse direttamente coinvolto nella controversia. Il rapper ha registrato una diminuzione di circa 81 mila follower su Instagram, equivalente anch’essa allo 0,5% del suo seguito totale sulla piattaforma.

Il giorno peggiore per Fedez è stato il 19 dicembre, con una perdita di 17 mila seguaci. Al contrario, il 24 dicembre ha segnato un modesto aumento di 5 mila follower in sole 24 ore.

Analisi dei trend social

L’analisi delle dinamiche sociali indica chiaramente un impatto significativo sugli account Instagram di Chiara Ferragni e Fedez. La crisi di follower è stata innescata dal pandoro-gate e dalla conseguente multa dell’Antitrust. Tuttavia, entrambi hanno sperimentato un recupero parziale durante le festività natalizie, suggerendo una possibile mitigazione dei danni nel lungo periodo.

Considerazioni finali

In conclusione, l’emorragia di follower su Instagram per Chiara Ferragni e Fedez rappresenta un fenomeno degno di nota nel contesto delle recenti controversie. Mentre il declino iniziale potrebbe aver causato preoccupazioni, il recupero durante le festività suggerisce che il pubblico potrebbe essere disposto a perdonare e dimenticare, aprendo la strada a una ripresa delle attività social normali per la celebre coppia.

