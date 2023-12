Chiara Ferragni affronta la tempesta: Pandori Balocco e Uova di Pasqua arriva una task force in difesa dell’influencer

La reazione di Chiara Ferragni agli scandali alimentari che coinvolgono i pandori Balocco e le uova di Pasqua di Dolci Preziosi è intensa. La celebre influencer, inaspettatamente assente dai social media, ha annunciato la formazione di una task force. Per gestire le implicazioni legali e le possibili ripercussioni sull’immagine.

Il silenzio di Chiara e la breve passeggiata al parco

Chiara Ferragni, famosa per la sua presenza costante sui social, ha scelto il silenzio dopo l’ultimo post di scuse su Instagram. La sua assenza da casa, interrotta solo da una breve passeggiata al parco con i figli e la madre, ha sollevato domande e speculazioni tra i suoi milioni di follower.

La task force: difesa legale, web reputation e comunicazione

La task force di difesa, poi, secondo indiscrezioni, è composta da un team esperto che affronterà gli aspetti legali, societari e civilistici del caso. Il rinomato studio Gianni e Origoni, infatti, gestirà le questioni legali, mentre l’avvocato Marcello Bana si occuperà degli aspetti di diritto penale. L’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata da Auro Palomba, inoltre, cercherà di ripristinare la credibilità dell’influencer, che ha perso circa 100 mila follower in meno di una settimana.

Ufficialità sttesa per il 27 Dicembre

L’ufficialità della collaborazione tra Chiara Ferragni e la task force è attesa per il 27 dicembre. La firma rappresenterà un passo cruciale nell’affrontare le sfide legali e di immagine che la celebrità digitale sta attualmente affrontando.

La protezione delle partnership imprenditoriali

A livello imprenditoriale, la task force si impegna a salvaguardare i contratti con i grandi brand internazionali che Chiara Ferragni ha accumulato nel corso della sua carriera. La recente interruzione della collaborazione con Safilo solleva il timore che altri brand seguano l’esempio. Collaborazioni in pericolo includono Pantene per l’haircare, Morellato per i gioielli, Nespresso per il caffè, Pigna per i prodotti di cartoleria e il gruppo Tod’s, di cui Chiara Ferragni fa parte dal 2021.