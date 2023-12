27 Dicembre 2023

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: una polemica social esplosiva

da libero.it

Il Natale, una festa di gioia e celebrazione, ha portato con sé emozioni contrastanti per Belen Rodriguez. Mentre la showgirl argentina trascorreva la festa con il compagno Elio Lorenzoni e la figlia Luna Marì in un resort in Franciacorta, suo figlio Santiago viveva momenti spensierati a Napoli con il padre Stefano De Martino. Tuttavia, un’ombra si è proiettata sulla giornata festiva, poiché una lite sui social tra Belen e Antonino Spinalbese, il padre di Luna Marì, ha catturato l’attenzione dei fan.

La contestata decisione di Belen

Già nei giorni precedenti, era emerso il malcontento di Antonino, poiché sembrava che Belen gli avesse impedito di trascorrere il Natale con la figlia. Tale disagio era accentuato dal viaggio che la showgirl aveva programmato in Argentina con Elio e la piccola Luna Marì (con partenza prevista il giorno successivo). Antonino Spinalbese ha espresso il suo dissenso pubblicamente su Instagram, lanciando un’accorata dichiarazione sulla paternità e sull’importanza di essere presenti nella vita dei propri figli.

La rivelazione di Spinalbese sui social

Il noto hairstylist dei vip è uscito allo scoperto con un post-sfogo che ha suscitato un acceso dibattito online. Antonino ha scritto: “Essere padre vuol dire amare incondizionatamente una figlia, stare in silenzio e accettare passivamente tutte le decisioni e capricci altrui.” Ha continuato a esprimere la sua delusione per essere stato messo da parte e per le continue insinuazioni negative sulla sua persona. Ha sottolineato il ruolo fondamentale di essere presenti quotidianamente nella vita di un figlio e ha respinto l’idea che essere un buon padre si limiti alla disponibilità finanziaria.

La risposta di Belen su Instagram

Contrariata dalla polemica sollevata dall’ex compagno, Belen ha scelto Instagram come piattaforma per affrontare direttamente Antonino Spinalbese. Attraverso una storia e un post intrigante con la didascalia “Oltre alle gambe, c’è di più? Donne donne”, ha lanciato una chiara bordata contro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ha sottolineato di aver sempre rispettato gli uomini e di non aver mai negato nulla. Invitando Spinalbese a concentrarsi sull’attenzione per la figlia durante tutto l’anno, non solo durante le festività, ha concluso con un enigmatico “L’amore serve sempre, non solo alla vigilia.”

Le reazioni dei fan: sostegno e critiche

Il post di Belen ha suscitato una vasta gamma di reazioni tra i suoi fan. Alcuni hanno espresso comprensione, commentando, “E pensare che tutti questi sono i padri dei tuoi figli.” Altri hanno applaudito la sua risolutezza, scrivendo, “Belen, ci piaci tantissimo” o evidenziando l’esasperazione di essere etichettata come la “cattiva di turno” con un incoraggiante “Brava!” La polemica, alimentata dagli spettatori, riflette la complessità delle dinamiche familiari, in un mondo sempre più connesso anche attraverso i social media.

